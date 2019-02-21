Pet Pet聯萌：動保女神安采妮　為救毛孩不怕咬傷

有份參演香港首部以流浪狗為題材的電影《毛俠》的安采妮（Charlie），在現實生活中，一樣是奮身救毛孩。除了將屋企變作動物收容所，更親力親為地上山救狗，絕對是當之無愧的動保女神。



現時收養了6隻狗狗和4隻貓貓的Charlie，最近又在屯門山上發現了13隻狗BB。據她分享，原來那一帶是她固定餵飼流浪貓狗的地方，某日行山，她偶然聽到狗BB的叫聲，於是便聯同友人一齊搜尋聲源，最終在山上尋獲一窩狗BB。「當時我們見到狗媽媽的子宮也掉了出來，評估過牠已經沒有能力照顧眾多狗BB，於是便將所有BB帶回家中照顧。第二日再去找狗媽媽，進行治療及絕育手術。現在狗BB全都在我屋企，基本上每一日凌晨都要起床數次，替狗BB餵奶和執屎，事關牠們一肚餓，便會吵得天翻地覆……希望大家可以多多幫忙，領養狗BB們，讓牠們有一個家。」



為了Keep住靚樣，大部分女明星都會非常錫身，可是問到Charlie經常站在前線救助流浪動物，怕不怕會受傷？她卻表示︰「其實咬傷都不是第一次，起碼都有5，6次，但慶幸不是在臉上，全都是咬手手腳腳，靠現今科技，可以化妝遮蓋。況且在我角度，不是擔心會否受傷，而是值不值得，因為當你去救一隻小動物時，可能只是受少少傷，但卻可以拯救到牠的生命，我認為這是很值得的，不應該擔心太多。」



也許你曾試過遇到需要幫助的動物，但又不知如何應對。Charlie認為大家伸出援手前，首先要留意當時環境，狗仔的情緒。如果以上兩點都配合得好好，這才慢慢接近牠。她說︰「切忌企直行近流浪動物，否則會令牠們感到受威脅，總之整個動作都要好慢。另外，可以利用周邊的物資包圍狗仔，譬如紙皮，木板等，讓牠們安定於一個位置，再等待義工接手。如果情況比較緊急，又無法聯絡義工，就可能要用毛巾或衣物包裹着動物，前往附近的獸醫診所。當然這是比較理想的狀況，但更多時流浪動物都是不願意親近人，加上牠們受了傷，可能你行前一步，牠已經跑走……最好的做法都是聯絡有經驗的義工，而在等候期間，都要密切觀察狗狗的狀況，假如環境許可，就一直跟蹤着牠，以便節省義工搜索待救狗狗的時間。」