Galaxy S10系列/Galaxy Fold　買得過？

Samsung尋日一口氣發布多部新手機，除了大家期待已久的摺機Galaxy Fold，就連S10系列亦有4部新作，究竟點揀好？不如聽下科技達人的睇法啦！

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香港資訊科技商會榮譽主席方保僑（Francis）：「Galaxy Fold必定被瘋搶！」



發布會上Galaxy Fold絕對是最大亮點，摺芒手機可說是一個夢想，依家仲終於成真。摺芒其實亦相當實用，因為可以將手機及平板電腦的功能合而為一，用家日後毋須再左一部手機、右一部平板電腦。而且在手機發展上亦有象徵意義，代表不同年代的技術突破，手機Form Factor亦終於有改變，個人認為Galaxy Fold一推出必定被瘋搶。至於S10系列，除了迎合世界網絡發展的5G版本，整個系列的設計、功能其實現代感十足，加上S10+的定價只是900美元，定價相當進取。個人就會揀S10+，作為一個一般用家，8GB RAM/128GB ROM版本已經足夠，而最頂級的12GB RAM/1TB ROM版本相信會較適合遊戲迷用家。

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三禾電氣店長Simon：「S10系列大賣機會高。」



三星今次幾部新機的初步感覺相當唔錯，如果要搶銷量、對抗內地品牌的話，就一定是S10、S10+以及S10e三部新作，估計最受香港人歡迎會是S10+。S10系列已將Samsung現行的頂級規格放入新機，外型靚、效能高，加上從未見過的超聲波指紋，整體感覺唔錯。其實上代S9、Note 9都是十分成功產品，人氣不算太高，主要原因是外型與上代太似，但今次終於轉用新設計。而最大對手華為的旗艦機預計4月開賣，S10系列的推出時間提早約1個月，個人覺得S10系列大賣機會更高。另一吸引新機當然是Galaxy Fold，因為摺芒手機概念已有約6、7年，今次終於有成品並於4月開賣，確實令人期待。事實上只有真正突破的手機，才可以帶動整個潮流及行業，如果廠商再集中提升屏幕、鏡頭等硬件的話，對發展的意義不大。