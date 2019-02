本日日本：第4代寶礦力女郎居然係佢！

關於大塚製藥旗下飲品寶礦力水特(Pocari Sweat,簡稱寶礦力)應該唔需要多介紹,飲品除咗標榜可以有效補充人體流失既水分外,更有捧紅女星的能力!話說畀該品牌揀中拍廣告的女星,都會火速得到高度關注,例子包括有宮澤里惠、一色紗英、中山亞微梨、後藤里沙、鈴木杏、川口春奈等等,上位指日可待!而大塚製藥於2016年起向參加東京馬拉松選手派發寶礦力等飲料,並為此找來寶礦力女郎(Pocari Girl)拍攝相關廣告宣傳一番,而今年被揀中的「第4代」女星日前終於曝光——係年僅13歲的大村Noemi!



呢位讀緊中學一年級的小女生一如以往的寶礦力女星般,充滿青春活力(畢竟13歲嘛)、擁有甜美親切笑容,一見即留下深刻印象。阿妹身材高挑,本身係日意混血兒,特別之處是佢於中國出身並生活了8年,小學2年級返日本,並於小學5年級時住過意大利半年,所以識講國語及意大利文。而阿妹的魅力一早已流露出來,細細個已在中國當模特兒兼行花生騷,於小學5年級行原宿時更被星探發掘加入了現時的經理人公司。



而大村作為寶礦力女郎拍攝的網上電影「東京Supply少女2019 Why do you run?」剛於本周上線,只見阿妹跑住為各位選手打氣兼遞上寶礦力,表現夠晒落力!而稍後於3月3日舉行的東京馬拉松,大村亦會親自到場派寶礦力畀跑手,仲會大大聲幫大家打氣,參賽的朋友肯定會跑得更落力啦!