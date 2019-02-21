果粉聚焦：香港仔開發！　2019必玩創意AR遊戲

自從Apple釋出ARKit 2.0後，愈來越愈開發者透過此API資源打造AR擴增實景遊戲，今次就為大家介紹幾款，其中一款更由香港人獨力開發，身為香港人當然要支持啦！



《AR Blast》

由香港人方冠良Jason開發，遊戲甫開始會見到一個類似「層層疊」的虛擬立方塔，只要將手上的方塊射向立方塔，若擊中同一顏色，立方塔內的方塊便會消失。完成即可升關，關數愈高方塔也愈高，極具挑戰性！遊戲在平地就玩到，提供單人、合作及對戰模式，最多4人一齊玩，玩時要四圍行尋找目標，既訓練眼界又鍛煉體力，毒性甚高，難怪即使收費也獲得5星好評啦！



Jason指ARkit 2.0好處是開放架構，由物件偵測、影像追蹤、多人連線到AR模型都有不少程式碼可供參考，開發者毋須花費太多時間寫Code，就能編寫一隻簡單又好玩的AR遊戲，正如Jason所說：「麻煩複雜嘅交晒畀Apple解決，我集中諗Gameplay就得！」然而它指ARKit仍有進步空間，例如昏暗中建構模型會較慢，但他相信隨着技術發展，以後精準度及速度會獲得改善。



《Warhammer AoS Realm War》

一款PVP實時對戰遊戲，玩家要透過不同的魔法卡牌，召喚戰士或英雄來粉碎敵人，勝負完全依賴玩家的臨場反應及對卡牌的熟悉程度！遊戲以超高清繪製，玩家可從AR畫面中看到地形變化，繼而謀定戰術，行近更可看到雙方的互砍場面，但小心掛住欣賞而忘了殺敵啊！



《Monster Park》

將侏羅記公園帶到現實，利用ARKit的精確追蹤及光探測功能，呈現出逼真的史前恐龍，包括伶盜龍屬、棘龍屬、劍龍屬及三角龍等等。當霸王龍和無齒翼龍走過，更可看到它們和實際生活中的恐龍一樣大，而且玩家可以指引和控制它們的動作，將龐大巨獸變成自家寵物！



《Kings of Pool》

顧名思義是款桌球遊戲，打的是美式八球，但跟同類遊戲不同，這裏會生成一張現實大小的波枱，打時要走近白波才可出Cue，並可移動視點改變撞球位置，如同「督」真波一樣！遊戲提供單打及雙打模式，對戰時甚至可看到對方的出Cue情況，睇住別人Set「士碌架」，樂趣十足！



《Yume 2》

AR解謎類遊戲，玩家要幫助主角Alice進入夢境，繼而找回她的記憶。遊戲畫風獨特，恍如一本夢幻繪本，玩時要控制人物移動以尋找線索，所以要頻繁地站起、蹲下。而續集更特別加入AR雙人關卡，2個裝置可在同一地圖共同冒險，藉此提升難度及趣味。



《Mindful Ocean and Math Ninja》

利用AR技術，在屏幕上呈現3D建築物。建築物上方會顯示數學算式，小朋友計出答案後，要尋找各個角落找出答案並點選。玩時不但要左右移動，有時還要抬高頭搵答案。玩法簡單又富挑戰性，一於叫「低頭族」齊齊玩！