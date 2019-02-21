做女人　點可以唔「花」心？

女人都愛花，愛開在花園裏的花，更愛男士親手送的花！假如兩者都欠奉？唔緊要，有靚靚的花花化妝品用，一樣心心眼！慶幸彩妝界永遠明白女人心，紛紛在這春暖花開的日子，帶來色彩繽紛、包裝可愛的花花妝品，試問一眾花花控又怎能不「花」心，將花漾妝品據為己有？



法國彩妝品牌Paul & Joe的化妝品出名包裝美麗，過往推出的經典貓貓系列便引起過無數貓奴及女士少女心大爆發。到今季更以「Floral Shoppe」為主題，推出全新春日妝品。當中的三色眼影不但以花花圖案為包裝，就連盒內的3種Mix & Match色調也打造成立體花紋，相當吸睛。



另一夢幻彩妝代表Jill Stuart，今季也帶來花漾迷人的Spring Collection。系列中多款妝物均以花朵為設計概念，如當中的Ribbon Couture Eyes 5色眼影，便在眼影盒上開滿繽紛花朵，連同盒內4款漸層顏色上的藤蔓浮雕，綻放春日氣息。至於同樣來自日本的Les Merveilleuses LADUREE及ETVOS亦齊出花招，以漂亮的花卉設計結合花香成分，雙重散發極致吸引力。