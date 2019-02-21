《Matrix》成真？東京VR忍者訓練

在科幻電影《22世紀殺人網絡》（Matrix）中，主角在虛擬世界中受訓及戰鬥橋段，相信尚有記憶吧？在現實世界，終於有人倣效，在東京神田的VR（虛擬現實）體驗型娛樂設施「VR忍者道場」，剛剛在2月開始試營，它為參加者提供了整套的忍者訓練、體驗與戰鬥課程。(費用：6,000日圓，約HK$432)



為求逼真，玩者都必須穿上整套忍者服，並在忍者師傅指導下，進行一連串包括劍術、手裏劍、忍術及體術的忍者訓練，最後「高潮」當然是讓見習忍者在VR虛擬世界中考試，學員得發揮盡所學忍術，把逼近的敵人打倒，才能畢業。除了訓練外，參加者還可欣賞到忍者師傅的戰鬥示範，猶如一場華麗的忍者大戰表演。這個忍者訓練，除善用了VR技術作賣點，還特別為參加者製作訓練過程的影片，還給你在VR空間拍照片，並放入卷軸中給你留念，相當貼心。



VR忍者道場

地址：東京都千代田區內神田2-15-15竹橋大樓1樓

網址：https://vr-ninja.jp/