Wadax Atlantis Transport　金光閃閃尊貴轉盤

西班牙音樂給人的印象是充滿熱情及富節奏感，當中以Flamenco最為人熟悉，而來自西班牙的頂級音響品牌Wadax，亦致力透過旗下音響產品將音樂中的動感、細節及熱情完全發揮出來，旗艦級CD轉盤Atlantis Transport就是當中表表者，金光閃閃的尊貴外殼，加上精準流暢的讀碟，將音色細緻度提升至業界頂尖，售價高達55,000美元，絕對是發燒級音響迷的終極選擇。



雖說Computer Audio Source （CAS）已愈來愈流行，但不少資深音響迷仍是以聽SACD、CD為主，為照顧這批用家，Wadax推出旗艦級轉盤Atlantis Transport，市場上的高階轉盤，無論外觀如何不同，內部的讀碟器大都是直接選用Esoteric或Philips的出品，反觀Atlantis Transport那個可上升下降的讀碟器Wadax THOR 1.3卻是自行研發的，當用家要換碟時，轉盤會由底部向上升，全程35mm距離在2.5秒內完成，機械部分運作時寧靜流暢，不會產生任何震動，而且讀碟器更能防止電磁、靜電及震動影響，將跳線情況大大減低，加上設有二軸傾斜儀，能自行校正轉盤保持水平狀態，而且讀碟器底座更設有一塊極厚身的複合材料金屬版，提供極佳的隔離及阻尼性。除了傳統的SACD，CD，CD-R/RW外，更能兼讀DVD-Audio Blu-ray PureAudio等光碟，用家更能透過加裝模組，而兼播4K UHD BD，BD，3D BD，DVD等視訊光碟，同時照顧到愛聽歌及睇戲的朋友。

