回顧昔日包裝設計　零售業回憶返晒嚟

所謂「人靠衣裝，物靠包裝」，為了吸引消費者的眼球，廠家們都把商品包裝得美輪美奐，其外觀更是反映了一個年代的審美準則。為了回顧舊時的香港設計，香港知專設計學院（HKDI）香港視覺傳意資料館特意舉辦《百貨應百客：香港零售業平面設計1960-80s》展覽，讓訪者作出今昔對比。



香港的零售業在二戰後發展迅速，而印刷宣傳品在中資和日資公司的影響下，紛紛推出包裝紙及禮盒等，所以60至80年代正是平面設計業的發展盛世。是次展覽分為商業藝術時代、圖形開發時代和走向視覺識別時代數部分，共帶來50多件種類繁多的展品，如包裝花紙、紙袋及包裝盒等，大部分由平面設計師、收藏家兼香港視覺傳意資料館顧問胡兆昌所捐贈，非常珍貴。



《百貨應百客：香港零售業平面設計1960-80s》

日期：即日至3月11日

開放時間：10:00am-12:30pm、14:00pm-18:00pm（星期一至五）

地點：HKDI及IVE（李惠利）CIMT dM11a室（香港新界將軍澳景嶺路3號）