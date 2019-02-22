【健樂事】5個生活習慣　保護雙耳

聽覺是我們重要的感官之一，但是大家又有沒有關注過耳朵健康？以為只有長者才有聽力退化的問題？其實不良的生活習慣，一樣可以令雙耳未老先衰。不想變成「聾耳陳」，就要聽聽耳鼻喉科專科醫生黃漢威分享的護耳小貼士，多作保健。



1.勿自行挖耳

好多人以為耳朵有耳垢就等於不乾淨，於是想盡辦法將它們除去，包括用耳挖，棉花棒挖耳。事實上，我們的耳朵是具有自我清潔功能，耳垢會隨着外耳道從內而外生長的皮膚排出，毋須刻意清理。相反，自行挖耳不單有機會將耳垢推入，或令它們結成塊狀，阻塞耳道，亦有機會刺穿耳膜。



2.不建議進行耳燭

坊間有不少美容院都有提供耳燭的服務，聲稱有吸除耳垢，醒腦提神等神奇功用。然而把耳燭一端插入耳道，並將之點燃的療法，除了有可能會燒傷耳朵，熔蠟亦有機會殘留於耳道，造成堵塞。假如因為耳垢太多，引致痕癢或其他不適，應該向專科醫生求助，在顯微鏡的協助下安全地清理耳垢。



3.注意耳機音量

有時候大家去到環境嘈吵的地方，便習慣將耳機的音量調校得愈來愈大聲，甚至連旁邊的人都聽得見，久而久之，聽力也會提早衰退，一旦聽覺受損，則永遠無法恢復。因此，建議大家不要將音響裝置調教高於超過6度（假設音量度數最高為10）。



4.佩戴專業耳塞

有夾Band或玩音樂的愛好者，最好使用度身訂造的音樂家專用耳塞，將聲浪減低若干分貝，好好保護耳朵。



5.簡單聽力測試

如果發現身邊愈來愈多人投訴你是「聾耳陳」，想簡單測試一下自己的聽力，不妨嘗試聽不聽到鐘錶的滴滴嗒嗒聲，又或者在耳邊輕輕摩擦雙手，成功聽見的話，則可放心，你的聽力絕對不差。



模特兒：Doris@skyline culture