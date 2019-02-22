好驚喜！水龍頭流出來的竟然是……

你有冇諗過，扭開水龍頭流出來的不是水，而是美味的飲料呢？如果你呢排去開日本的話，便分分鐘有機會碰見如此神奇的水龍頭！話說當地老字號乳酸菌飲料CALPIS，自1963年起每逢3月3日女兒節，都會向日本全國托兒所及幼稚園的小朋友每人送上一杯CALPIS，咁啱今年該品牌踏入100周年，推出了以「不只自己的小朋友、也祝願社會的小朋友成長」為出發點的「掛念人紀念日ACTION」活動，當中一Part有將「贈飲」對象拉闊到所有小朋友的CALPIS水龍頭！



由即日起至5月6日，該水龍頭會於日本多個地方輪流登場，大家只要到指定網站給小朋友發出祝福語句，一條信息便可於讓同行小朋友到水龍頭扭出一杯CALPIS！而且在扭水龍頭的同時，小朋友更可於上方屏幕看到相關的祝福，認真夠意思！



活動於今日起至3月3日在東京Dome City Attractions展開序幕，之後會巡迴9個不同地點（見下表），最後一站為5月5日至6日的大阪府LaLaport EXPOCITY，親子遊的朋友撞啱時間地點的話，記得去飲番杯！



【CALPIS水龍頭全國巡迴行程表】

2月22日至3月3日（11:00am~6:00pm）東京Dome City Attractions Viking Zone

3月9日至10日（11:00am~6:00pm）福岡縣Aeon Mall福岡West Court

3月16日至17日（10:00am~5:00pm）廣島縣Aeon Mall廣島袛園駅近Court

3月23日至24日（11:00am~6:00pm）香川縣Marunaka Power City Rainbow店

3月30日至31日（10:00am~5:00pm）櫪木縣Oyama Yuen Harvest Walk

4月6日至7日（10:00am~5:00pm）宮城縣三井Outlet Park仙台港 Center Plaza

4月13日至14日（10:00am~5:00pm）愛知縣Aeon Mall名古屋Dome前Central Court

4月20日至21日（10:00am~5:00pm）北海道Aeon Mall札幌苗穗 Mall旁電梯前

5月5日至6日（10:00am~5:00pm）大阪府LaLaport EXPOCITY 1樓光之廣場



網址：https://www.calpis100th.jp/jyaguchi/