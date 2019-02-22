三界五行：【羊】敢於進取　盡展所長

一樣米養百樣人，同一生肖有不同的命運，即使是同年同月同日同時出世，實際環境也有天淵之別，其中一個重要因素，就是個人所作所為是會配合自己命理。一切預測，即使是道行最高深的預言家，所講的都只是或然，並不是必然，只能作為參考，盡信書不如無書，迷信更不如不信。



大自然的羊，可簡單分為三類，一就是最普羅的「羊群心理」，聽從牧羊人帶領，沒有自己目標，有一天過一天；一種是「羊牯」，任人宰割，真的是阿崩劏羊，咩都無得咩，成為美食「羊腩」；另一種是「領頭羊」，有頭腦，有魄力，創造潮流，引領潮流。



生肖屬羊的人，今年運程剛好是這樣，白虎星與陽刃星，遇到敢於進取的，會如虎添翼，增加華蓋星的吉氣旺氣，事業和財運都更上一層樓；如果得過且過，不思進取，不發揮自己優勢，那就逆水行舟，不進則退，白虎星和陽刃星，幫不了忙，反而會帶來一定程度的損失，所以還是這句話，靠天靠地靠人，都不如靠自己。



愛情運平平，只能處於被動角色，與其過分刻意去追求對方，不如腳踏實地，做好本份工作，與你有緣的，自然就懂得欣賞你，水到渠成。



健康運較薄弱，要擺脫天哭星的負面影響，樂觀面對一切，保持身心健康。工作、家居、戶外活動，需加倍注意安全，慎防白虎和陽刃帶來意外，主動捐血助人，也是化解血光之災一種善法。（羊之二）



方向宇