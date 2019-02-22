STEAM探索中心　一個價錢任玩

STEAM教育潮流席捲全球，家長們對這類課程趨之若鶩，希望藉此能開通孩子的思維和創意。最近，全港首間STEAM主題室內遊學中心Techbob於淺水灣開業，一個價錢可任玩場內玩意，為3至18歲小朋友及青少年在課堂以外，提供更全面的遊戲式學習。



中心佔地4,000平方呎，分為4大遊戲區，包括發明家天地、挑戰者天地、創客天地及探索天地，先介紹發明家天地，以教學及課堂為主，一小時工作坊包括機械人建構及編程、建築學、創業學習等教育範疇；而挑戰者天地以刺激互動遊戲為主題，包括機械賽車比賽、機械人足球賽、機械人游擊戰等遊戲，小朋友更可利用親手製作的機械車參與賽車比賽；至於創客天地是以智力及創意為主題，包括製作引力迷宮、設計房屋及車子、及利用平板電腦编寫遊戲等；最後是探索天地，提供3個初階版機械工程活動讓3歲或以上小童參加，各活動分別針對孩子對科技原理的認知、機械人製作及操控的多元能力。



此外，為鼓勵家長陪同子女一齊體驗，入場費已包括一名家長，希望在玩樂過程中能促進親子溝通的同時，亦可了解STEAM如何啟發孩子潛能，以及從中欣賞他們親手創建的機械人或APPS等。



模特兒：Molly（2indigo）、陳正曦