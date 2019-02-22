牛迷必學！香噴噴葡式牛肋骨鍋

肉味濃郁而富嚼勁的牛肋骨，常見食法不是燒烤就是烘焗，想試新食法？有計，一於跟中環一間新派葡萄牙菜餐廳行政總廚Chef Fabio Pombo，學整葡式鍋菜，大廚指牛肋骨鍋是葡國傳統鍋菜之一，用牛肋骨之餘，還會用上最少4款蔬菜一起烹調。他就選用洋葱、紅蘿蔔、南瓜、蕪菁和薯仔等，洋葱及紅蘿蔔加入砵酒和紅酒等煮成湯汁來燜煮牛肋骨，他建議大家宜揀選一些較易吸汁的蔬菜款式，如南瓜、薯仔等，切粒來烹調最好。另外，由於每種蔬菜烹調時間稍有不同，過火的話會失去口感，故要留意下鍋的先後次序。如先加入薯仔和蕪菁煮一段時間，之後再加入較易熟的南瓜粒和蘆筍粒，便能保持口感，而軟腍入味的牛肋骨肉配以豐富的蔬菜粒，營養亦較為均衡。



材料

牛肋骨 600克

洋葱 2個

紅蘿蔔 1條

蒜 10瓣

砵酒 250毫升

紅酒 400毫升

Gravy醬汁 2湯匙

水 100毫升

西芹 20克

迷迭香 少許

薯仔 1個

蕪菁 1個

小南瓜 半個

蘆筍 2條

意大利陳醋 20毫升

橄欖油 少許

黑胡椒 少許



做法：

1.將1個洋葱及紅蘿蔔切件、西芹切段，其他蔬菜切約1厘米直徑方塊粒、牛肋骨切件。

2.將1個洋葱粒、紅蘿蔔粒、5瓣蒜、200毫升砵酒、紅酒、Gravy醬汁和水煮成湯汁，放入牛肋骨條慢火燉煮3小時。

3.燒熱橄欖油，加1個洋葱粒、5瓣蒜、西芹粒和迷迭香炒香。轉色後加50毫升砵酒煮10分鐘至收汁，加半公升煮牛肋骨的湯汁與牛肋骨煮15分鐘。

4.加入薯仔粒和蕪菁粒慢火煮20分鐘，再放入南瓜粒和蘆筍粒煮10分鐘。最後加陳醋、黑胡椒和迷迭香調味便完成。