MB＆F　瘋狂機械裝置藝廊

近年人氣大熱的鐘錶品牌MB&F，除了以前衞科幻的鐘錶深得錶迷追捧外，品牌創意十足的機械藝術品同樣大受歡迎。熱愛機械裝置的品牌創人Maximilian Büsser（Max）的童年夢想──將自己所有喜愛的機械裝置共冶一爐，開設藝術機械裝置的M.A.D. Gallery。



M.A.D.是Mechanical Art Devices機械藝術裝置的縮寫，在英語中同時意指瘋狂，除展示品牌的鐘錶機器以及Legacy Machines之外，同時展示多件Max的好友藝術家製作的機械藝術裝置。而繼日內瓦、台北及杜拜後，品牌最近在尖沙咀海港城，開設全球第4間M.A.D. Gallery。



香港藝廊以簡潔優雅為主調，內裏展示由MB&F創製的The Fifth Element、Octopod、Destination Moon、Balthazar、Sherman、Arachnophobia及Music Machine 2等作品。其他機械藝術裝置包括法國藝術家Quentin Carnaille創作的Apesanteur IV、英國創意夥伴Laikingland創作的Fingers MK III、德國雕塑家Frank Buchwald創作的Machine Lights系列以及香港M.A.D.Gallery獨家發售、由瑞士藝術家Marc Ninghetto創作的The Solitude of a Machine系列其中兩張全新作品。藝廊亦會不時更新展品，將更多新奇有趣的機械藝術裝置帶到香港，讓各位機械裝置愛好者大開眼界。