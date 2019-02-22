跑Pro啲：Jacky教跑山 Sub 16不是夢！
2019年02月22日 16:00
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越野跑手Jacky建議跑友每天花一小時作伸展、按摩及肌力強化運動，每天飲食要均衡，可多吃「Superfood」及有足夠睡眠，訓練會更有成效。(鄭浩文攝)
初接觸越野跑的朋友經常都會問，登山杖點用先啱、上落山點可以快啲？資深山友可能又會問，點解好比心機練都冇乜進步。今日，《東網》就找來越野跑手兼教練梁俊強（Jacky），為平日要兼顧返工的跑友制定一個為期12星期的訓練課表，有意在明年16小時內完成「香港100」的朋友不妨參考下。此外，Jacky早前分享了一些「玩山」技巧，有興趣可按以下連結重溫。
《跑Pro啲》越野篇：肌力與平衡訓練
https://bit.ly/2EphEc8
《跑Pro啲》越野篇：登山杖運用
https://bit.ly/2Ep7Qi9
《跑Pro啲》越野篇：Power Walk上山
https://bit.ly/2GX7yRa
《跑Pro啲》越野篇：落樓梯
https://bit.ly/2NjEFzW
梁俊強（Jacky Leung）
Team Salomon Hong Kong運動員
註冊物理治療師
Reflex League越野跑教練