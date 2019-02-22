東沖有料到：出事場地變旅遊勝地

話說去年清萊發生了一宗轟動世界的大事，少年足球隊與他們的教練在山洞迷失方向，結果驚動全球關注，來自各地的救援人員與泰國軍方合力拯救下，他們最後終逃出生天，雖然過程中有一名志願人士犧牲了，但也算是一次奇迹。



沒想到該個被稱為睡美人洞的山洞，今時今日成為了清萊當地及外國遊客的旅遊新景點。這處沿途都有紀念T Shirt、手帶及明信片等售賣，山洞附近亦有些印上洞內情況的大帆布讓大家拍照留念，更厲害的是當日作救援用的水泵被保留下來，讓大家一試泵水滋味。當然，為免歷史重演，山洞被封鎖不能內進，而洞的附近則豎立了一個由清萊頂級藝術家Chalermchai （他是著名白廟的創造人）炮製、名為「真英雄」的銅像，是為紀念當日在救援中犧牲的那位義務救護人員而設，銅像下設有捐款箱，讓大家可捐錢給其家屬。銅像後方有一間藝術紀念館，內有來自泰國各地的藝術家為這宗救援事件創作的作品，同時亦有紀念品發售，收益用來作館的維修之用。大家想來參觀的話，進入睡美人洞範圍之前有大段路要行，為免大家辛苦，當地有馬伕提供可騎乘的小馬，不用訪客長途跋涉，便可直接到達現場。



這宗救援事件給了大家一些啟示，就是只要不放棄，總會有奇迹出現。假若當日大家不堅持下去，該班小朋友便不能獲救，這裏確是個有意義的地方！



胡慧沖

