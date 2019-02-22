飲食嘗識之摸清長崎蛋糕、蜂蜜蛋糕底細

有名你叫長崎蛋糕，當然是九州長崎縣的名物。然而，日文叫カステラ（Kasutera）的長崎蛋糕並非源自日本，名字也是由葡萄牙文Castella翻譯過來，據說在16世紀傳入日本後再在長崎發揚光大。金黃色長條形蛋糕上有一層棕色餅皮，令它的賣相跟蜂蜜蛋糕非常相似，而分辨的方法就是留意蛋糕底部，布滿咖啡糖的是長崎蛋糕，沒有糖的則是蜂蜜蛋糕，無論用料和做法都有少許分別。



曾在日本學整蛋糕的日式糕餅師Carlos表示，在日本人眼中，長崎蛋糕屬於和菓子，蜂蜜蛋糕則是洋菓子。兩款蛋糕賣相幾乎一模一樣，但傳統的長崎蛋糕會用味醂和麥芽糖調味，並在底部鋪滿咖啡糖，食落有脆卜卜的口感。而蜂蜜蛋糕顧名思義就是用蜜糖製作，整件蛋糕都鬆軟綿滑，當然也散發着獨有的蜜糖香氣。



長崎蛋糕材料：

麥芽糖 42克

味醂 36克

雞蛋 4隻

高筋麵粉 120克

沙糖 100克

咖啡糖 40克



長崎蛋糕做法：

1. 將咖啡糖均勻地灑在蛋糕紙上。

2. 坐熱水拂勻沙糖和雞蛋。

3. 以高速將蛋漿打至挺身，轉慢速拂打1分鐘。

4. 加味醂及麥芽糖後，再與麵粉拌勻。

5. 倒入蛋糕模，以攝氏180度焗10分鐘，轉攝氏140度焗30至40分鐘。



蜂蜜蛋糕材料：

蜜糖 78克

沙糖 100克

低筋麵粉 120克

雞蛋 4隻



蜂蜜蛋糕做法：

1. 坐熱水拂勻沙糖和雞蛋。

2. 以高速將蛋漿打至挺身，轉慢速拂打1分鐘。

3. 加蜜糖後，再與麵粉拌勻。

4. 倒入蛋糕模，以攝氏180度焗10分鐘，轉攝氏140度焗30至40分鐘。