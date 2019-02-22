Toyota RAV4 Luxury　率先抵港

豐田（Toyota）全新第五代RAV4，最快要等到4月才在日本本土市場推出，而香港市場今次卻快人一步，最開心的莫過於香港車迷吧！



採用TNGA（Toyota New Global Architecture）技術打造的新一代RAV4，其模組化底盤結構的剛性較上代增強57%，操控感及穩定性雙雙提升。儘管車身長度稍縮短5mm，來到4,600mm的水平，不過車身軸距不減反增30mm，帶來更大更為寬敞的乘載空間。值得一提是兩邊側鏡經重新設定，位置更低，增加A柱附近的前方路面視野。同時腰線設計亦略為降低，加上尾角窗換上更大的新設計，進一步減少後方盲點位。



規格表

車型：五門五座位SUV

引擎：直四雙VVT-i

容積：1,987c.c.

最大馬力：173ps/6,600rpm

最大扭力：203Nm/4,400~4,900rpm

驅動：前置引擎、前輪驅動

傳動：十前速Direct Shift無段變速波箱

懸掛：（前）麥花臣、（後）雙搖臂

制動：（前、後）通風碟

車身體積：4,600×1,855×1,685mm（長×闊×高）