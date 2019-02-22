本日日本：貓密度最高的溫泉地喺邊處？

2月22日係日本的貓之日，應節動作係去浸溫泉！你可能會話，貓咪跟溫泉大纜都扯唔埋喎，但偏偏鹿兒島縣霧島市的妙見溫泉，便將兩者合一更成功闖出名堂！當地被封為貓密度最高的溫泉，這裏的溫泉旅館幾乎都有生招牌貓咪，成為了網絡熱話之餘，現時該溫泉正為這些貓貓舉行攝影展，風頭咁勁當然要去朝聖喇！



話說位於霧島山山腳的妙見溫泉，相傳於西南戰爭敗北的西鄉軍透過當地高藥效溫泉來療傷而廣為人知，加上綠意盎然的環境，本身質素絕對有力成為熱門旅遊地點，但天意卻是愛弄人的，偏偏距離妙見溫泉不遠處，卻有九州數一數二的霧島溫泉，令前者備受冷落。不過如此局面卻因為近年的愛貓熱潮而扭轉過來——話說當地人自古便有「進來的貓都是招福」的想法，對於迷途貓及流浪貓都會好好照顧，其中的妙見溫泉Nemu，便有一隻曾是流浪貓的Yuki駐守，牠於上年2月落雪之時在旅館玄關前發現，當時牠的尾巴更折斷了，透過旅館的保護照顧下終於康復過來，並且逐漸成了旅館生招牌，牠會讓到訪的小朋友看牠的肚皮，而且更會跟退房的旅客送行，深得人們歡心。



另外的田島本館則分別有Tsubame及Suzume兩隻招牌貓，牠們都是在街上拾回來的，其中後者由旅館員工於住所停車場碰上，發現其橫膈膜已破，隨即帶往醫院就診，經過長時間悉心照顧才恢復精神，現時牠們亦不時在玄關迎接到訪客人。



而妙見溫泉在社交網絡以「迎接貓咪的溫泉鄉」作定位，逐漸引起了注目。當地7間溫泉旅館設施便有多達17隻的招牌貓咪，「撞貓」機會確係超高。與此同時，當地的妙見溫泉振興會正舉辦首次的寫真展「第1回妙見溫泉貓寫真展」，展出由7位喜歡貓咪的攝影師在該地逗留期間拍下的招牌貓寫真，數量約有100幅。愛貓的你，係咪好有衝動去浸湯順便見見招牌貓呢？



第1回妙見溫泉貓寫真展

日期：即日至2月28日

時間：9:00am~9:00pm

地址：霧島市隼人町嘉例川4386番地妙見溫泉Nemu

網址：https://www.city-kirishima.jp/event/2018/1902/190202-28.html