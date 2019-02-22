Gyakusou版4%　2月28日開賣

跑界神鞋Nike Vaporfly 4%雖然先後到了幾次貨及推出不同色調，不過對跑友來講4%真的不嫌多，更會儲色同買多幾對看門口。所以各位跑友們請記實2月28日這個重要日子，因為NikeLab Gyakusou版4%會到時開賣！ 由Undercover掌舵人高橋盾操刀的4%，設計採用系列常見的Earth Tone色系，以棗紅色漸變色做主調，型仔到不得了，再加上鞋口位有「Gyakusou」字樣加持，睇到各位跑友心心眼！除4%外，新系列同時推出Pegasus Turbo鞋款，以黑X深綠X黃色，設計Sharp醒又有點Outdoor Feel。



至於服裝系列貫徹以往風格採用樸素自然色彩，以品牌常見的綠、棗紅、黑為主調，再加點黃色作Highlight。Tranform JKT外套具有「變形」功能，拉開前襟拉鎖，即可把外套的上部分放入口袋裏。還有一款Lightweight JKT外套，設計上運用了皮膚表面溫度圖譜，以此精準選擇雷射切口的位置，大大提升衣服的透氣度。跑褲屬壓力緊身短褲款式，採用以肌肉運動表現圖譜為基礎的高科技編織方式，有效減少接縫，且實現收放自如的功能性緊身效果。（2月28日官網上架）