想燜三文魚頭更美味？要加呢樣嘢！

面對偏食的小朋友，想哄他們吃魚或蔬菜，可能難過登天，IG@aum_napat特別為小朋友設計出清新美味又健康的三文魚魚頭湯，將薑和調味料放入清水煮滾後，然後加已處理好的魚頭，加蓋煲煮可令烹調時間更快捷，想魚頭快熟還有一個貼士，煮熟一邊時將魚頭翻轉再加蓋煲煮，令受熱更加均勻，魚頭自然更快熟。



想三文魚頭的湯汁更美味，秘訣是加入白蘿蔔及紅蘿蔔去煮，既有添加魚湯的鮮甜味之餘，同時為菜式添上色彩，如想更吸引小朋友目光，可利用模具為蘿蔔印出花花造型，平添可愛感覺；最後舀去湯汁上的雜質即可享用。清香的魚湯和煮得軟腍的蘿蔔花花，好吃又不油膩，而且營養豐富，話唔定可以令他們愛上吃魚呢！

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材料：

水 適量

薑 6片

醬油 1湯匙

味醂 1湯匙

Brown Sugar 1湯匙

白蘿蔔 5塊

三文魚魚頭 1個

紅蘿蔔 5塊

紅棗 適量

芹菜葉 適量



做法：

1.水加薑片、醬油、味醂、Brown Sugar煲滾。

2.加入白蘿蔔塊、三文魚魚頭，加蓋煮滾至熟。

3.加入紅蘿蔔塊繼續煲，舀去湯汁表面的雜質。

4.加入紅棗煮透，放入芹菜葉拌勻便完成。