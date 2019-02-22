300件珍藏古玩　細看中法裝飾藝術

當象徵潮流尖端的法國巴黎，遇上華麗典雅的中國藝術，將會擦出甚麼火花？趁着下個月，香港城市大學展覽館即將舉行的《裝飾藝術：當法國與中國交匯》展覽，大家可以飽覽來自法國、香港與上海多家博物館、機構及私人收藏家的300多件珍品，展出項目應有盡有，包括傢俬、雕塑、畫作、海報、服飾、陶瓷玻璃器皿、花瓶、珠寶、化妝盒等。它們除了展述裝飾藝術於法國的緣起，極強的藝術原創性與適應力使之成為時代風潮外，同時展示在香港、上海和杭州，裝飾藝術形成的一種鉅細無遺、全面的生活模式。



自1925年的「巴黎裝飾工藝博覽會」，法國巴黎興起一種以優雅幾何為基礎、以線條為主體的全新風格，名為「裝飾藝術（Art Deco）」。其取代了俗艷富泰的花卉樣式，全面應用於建築、時裝與奢侈品上，並且一度成為風靡全球的藝術潮流。不過不講不知，其實這種裝飾藝術風格是受到中國的影響，據聞當時的法國設計師及工匠皆受益於中國的藝術及技巧。藉着今次展覽，兩位策展人──城大展覽館總監范懿莎與Cité de l'architecture et du patrimoine壁畫與彩繪玻璃部主管Emmanuel Bréon將重構裝飾藝術運動的文化語境，追溯中國藝術與裝飾藝術的關係，補充了「裝飾藝術」研究的另一面向。



展期：3月6日至6月30日

地點：香港城市大學展覽館