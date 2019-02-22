【營事檔案】荷蘭豆炒雞絲　向蔬菜Say Yes

很多人看見一碟碟蔬菜就「Say No」，總覺得蔬菜淡而無味，口感不及肉類彈牙有嚼口，烹調方式又很沉悶，白烚一碟菜，沒有其他食材配襯，或是炒肉片，感覺就是一式一樣。雖然以下介紹的食譜也是一道炒菜，但選用除了有葉菜以外，還有一些雜錦蔬菜，相信不論味道和口感上，都會顯得更豐富。



【玉米筍爽口】

這道菜的其中一種食材是玉米筍，也是筆者非常喜愛的一種蔬菜，它是粟米的果穗，成熟後便會成為我們常吃的粟米。玉米筍口感爽口，味道清甜，營養價值也很好。粟米含有的澱粉質比較多，因此熱量會較玉米筍高，而玉米筍的澱粉質含量相對少，且含有豐富膳食纖維，可有助腸道蠕動，維持腸道健康。再者其顏色是黃色，很適合討厭綠色蔬菜的小朋友或成人食用。此外，玉米筍還有維他命B和鉀質，維他命B可維持皮膚和指甲的健康，以及促進身體的代謝；鉀質則可以平衡身體電解質。



雞胸肉的脂肪含量較低，非常適合減重人士選擇，雞胸肉同時也擁有優質蛋白質，提供身體所需。荷蘭豆的鉀質含量高，有助降血壓和平衡身體水分，它亦含有維他命C，具抗氧化功效，幫助人體對抗自由基的損害，可以抗衰老。



【荷蘭豆炒雞絲】

材料：（3至4人份）

荷蘭豆 1碗

雞胸肉 200克

紅蘿蔔（切片） ½條

玉米筍 6條

雲耳 5至6片



醃料：

生抽 1½ 茶匙

粟粉 ½茶匙

糖 ½茶匙

胡椒粉 少許



調味料：

蒜頭 1小顆

雞湯 3-4湯匙

蠔油 2茶匙

麻油 少許



做法：

1.把雲耳泡水浸軟後，切粗條，備用。

2.雞胸肉切粗絲，用醃料拌勻，備用。

3.分別撕去荷蘭豆的尾部和頂部纖維，沖洗乾淨。

4.然後用大火炒荷蘭豆約2至3分鐘，加少許鹽。瀝乾，備用。

5.燒熱油鑊，下雞肉，用中大火炒熟。盛起備用。

6.爆香蒜蓉，下紅蘿蔔，玉米筍炒勻，最後才加荷蘭豆。

7.倒進雞湯，並加少許鹽炒勻。加雲耳煮片刻，待汁收乾一點，把雞肉回鑊，埋芡即成。



吳耀芬（Kathy）認可營養師（香港營養師學會）

「家營營養中心」創辦人，中大食物及營養科學學士、港大心理輔導學碩士、認可身心語言程式學（NLP）導師和催眠治療師。她以「身營心營」為信念，幫助城市人快樂收身。