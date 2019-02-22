告別平成：月九興衰史　史上最低收視十大是……

月九劇的興衰，幾乎就是把平成年代一分為二，十大收視最高月九劇，幾乎集中在平成頭十五年，十大收視最低月九劇，則集中在平成後十五年，不！應該是後五年才對！



月九劇的衰落

月九劇收視率在2015年還維持在12%，但自從2016年起，便開始每況愈下，連續多套劇集平均收視率都在個位數，而且還要不斷尋底！最恐怖是2016年冬季開始，連續6季平均收視率都未達雙位數，即使出動到福山雅治、日劇女王篠原涼子等等，都未能挽回頽勢，富士力圖振作，找來嵐的相葉雅紀拍攝《貴族偵探》，卡司超華麗，但收視也沒有太大起色。近年連木村拓哉也放棄富士，改跟其他電視台合作，更是一葉知秋。

以下是史上收視最低的十套月九劇（未計今季的《科搜研之男》及下季的《X光室的奇蹟》），如果你睇過超過一半，都可算是超級日劇粉絲了！



第十位：《極惡頑暴》

播出時間：2014年4月

平均收視率：9.85%

主演：尾野真千子

簡介：是一部陽剛氣非常重的作品，類型跟月九很不搭調，結果成為了史上首套平均收視未達雙位數的月九劇，即使結局找來久利生公平（即係木村拓哉啦）客串都未能挽回頽勢。尾野真千子初次在民營電視台劇集擔任女主角便當了砲灰，自此也未能更上一層樓。



第九位：《思戀哭泣》（《那一年我們談的那場戀愛》、《追憶潸然》、 《某天想起這段戀情一定會哭泣》）

播出時間：2016年1月

平均收視率：9.69%

主演：有村架純、高良健吾

簡介：有超多譯名，但無論哪一個都讓人感覺厭悶之至。如今回看，此劇卡司不俗，有高良健吾之外，還集合了四位晨間劇女主角：有村架純、高畑充希、永野芽郁及芳根京子（當然，她們拍此劇時還未主演晨間劇，後兩者在此劇也只是大配角而已），可惜編劇硬是要為男女主角製造無數個不能在一起的理由，都幾趕客。



第八位：《有喜歡的人》

播出時間：2016年7月

平均收視率：8.91%

主演：桐谷美玲

簡介：俊男美女（桐谷美玲、山崎賢人、三浦翔平、野村周平、菜菜緒）的戀愛劇，本應很月九劇的皇牌劇種，加上湘南的美景，可惜劇情太過例牌，幾乎每個月素都曾在某些戀愛劇出動過，驚喜不大。自從此劇以後，富士都不敢在月九推出愛情劇了，富士月九最初起家的劇種，落得如此下場，悲！



第七位：《信用詐欺師JP》

播出時間：2018年4月

平均收視率：8.88%

主演：長澤雅美

簡介：情節謊謬，完全不合理，似漫畫情節多於日劇，雖然出動到長澤雅美，可惜她始終不是屬於日劇的！



第六位：《貴族探偵》

播出時間：2017年4月

平均收視率：8.60%

主演：相葉雅紀

簡介：富士迷信大牌演員的另一例子，嚇死人的卡司，相葉雅紀加武井咲加生瀨榺久加井川遙加瀧澤賢一加中山美穗加松重豐加仲間由紀惠，客串的還有橋本環奈、加藤愛、廣末涼子、上原多香子，最大問題是查案過程沉悶，找來全隊嵐之中最「平民」的相葉雅紀來演貴族，也是一大錯配！睇完全劇，不覺相葉好聰明，只覺其他人好蠢。



第五位：《Love Song》

播出時間：2016年4月

平均收視率：8.43%

主演：福山雅治

簡介：兩大死因：第一，新人女主角不但演技稚嫩，而且完全唔襯福山雅治，第二，福山雅治宣告結婚，傷了無數女粉絲的心。



第四位：《該隱與亞伯》

播出時間：2016年10月

平均收視率：8.19%

主演：山田涼介

簡介：老實講，一聽見個劇名都唔想睇啦！主演是Hey!Say!JUMP成員山田涼介，加上配角桐谷健太、倉科佳奈、高島政伸、山崎紘菜等等，卡司明顯不夠。加上故事離地，觀眾難以代入，劇情公式化，也難怪連尊尼也救不了月九。



第三位：《民眾之敵》

播出時間：2017年10月

平均收視率：6.73%

主演：篠原涼子

簡介：出動到「日劇女王」篠原涼子，加上人氣急升的高橋一生，竟落得如此下場，自此以後，大牌演員都對月九劇（甚至富士電視台）敬而遠之了！



第二位：《夢想結婚》（另譯《不好意思，我們明天要結婚》、《也許很突然，明天我要結婚了》)

播出時間：2017年1月

平均收視率：6.59%

主演：西內麻里亞

簡介：這個也情有可原，畢竟有多少人認識西內麻里亞和山村隆太呢？收視包尾的「冠亞軍」都是漫畫改編，看來現今的漫畫跟月九的八字不太夾。



第一位：《海月姬》

播出時間：2018年1月

平均收視率：6.59%

主演：芳根京子

簡介：芳根京子為了切合角色，幾近素顏演出，也太投入角色扮「醜女」，內田理央都要遮住半邊面，白白浪費了多位靚女（全劇唯一養眼的美女就是瀨戶康史），跟月九劇的俊男美女傳統背道而馳。