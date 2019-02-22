男士深夜：一文睇晒　今期最醒神熱話

【決性11點：小麥性感Cosplayer】

正所謂「一白遮三醜」，白皙嘅膚色可以話係女性嘅王道。不過凡事冇絕對，日本有位女Cosplayer就話畀大家知小麥膚色同樣可以展現出另一番誘人味道。

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【Model Hunter：陽光正妹 謝立琪 Kiki】

港男至愛台灣女孩，今日帶大家認識一位！齋睇相已經叫人眼前一亮，她叫謝立琪，英文名KiKi，摩羯座，是一位全職Model兼直播主。

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【地靈人美：靜香遊信州睇雪猴】

轉眼間香港已經步入初春，但係唔少國家依然仲相當寒冷，就好似日本咁，當地唔少地區仲有雪落，早前寫真界美人兒中村靜香仲為電視台拍攝咗一輯《わがまま！気まま！旅気分～中村静香 冬の信州リゾート旅～》，為大家介紹信州，亦即係長野縣嘅優美風光。

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【靚人靚景：美女寫真 主角係風景】

裸女寫真，主角一定要係女？有咁諗法實在太老土，因為要睇女，上網多到你唔恨！若然硬係要出書，就要靚人靚景二合一呢啲先叫高格調，咁先至博到人Like呀！

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【派福利：女優淡出轉做Cosplayer】

「AV女優引退後會做啲乜？」呢個係唔少AV迷成日問嘅問題，就好似喺2012年出道嘅咲夜由愛咁，喺同年11月淡出AV界後，就改用藝名「Tsunamayo」（ツナマヨ）轉戰Cosplay界……

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【決性11點：倉坂樞 不經意的犯規Pose】

早前有品牌推出「小惡魔泳裝」，找了4位靚女Coser來示範，當中倉坂樞身材未必算勁爆，但卻以超萌的可愛笑容，及一對修長的長腿而迷到不少粉絲，雖然倉坂樞的樣子很幼齒，但在Coser界其實已有相當經驗……

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【決性11點：大胸女試穿網購衫 結果……】

日本著名火辣巨乳Cosplayer岡田結衣，早前喺Twitter上分享自己網購嘅遭遇，話說佢買咗一件露下乳設計嘅白色上衣，點知當佢着上身之後，卻因為心口太巨型關係，結果變成露全乳！

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