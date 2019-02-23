【玄之又玄】下周觀音開庫　借運8大宜忌

政府孤寒成性，派錢派到港人怨聲四起，還是自求多福比較實際，而下星期六（正月廿六日）是觀音大士開庫的日子，善信可趁當日到廟宇祈福，好讓新一年財運亨通、事事順利。



【誠心自有好運】

借庫程序非常簡單，首先，善信需要預備觀音衣、香燭等借庫物品（可向廟宇或附近香燭店購買），再往觀音廟參拜，只要夠誠心，就可以借來好運，而且不限於財運，也可以借宅運、姻緣、事業、學業、健康等。今年犯太歲的朋友，運程相對遜色，甚至有可能「頭頭碰着黑」，更加有借庫必要。不過，借庫要有恒心，起碼要連借3年，才可達到最強效果。

值得一提，去年曾向觀音借庫的朋友，應在下次借庫前還庫，以答謝神恩。換句話說，若仍未還庫的話，必須趁這個星期進行儀式，做法簡單，先預備還庫物品（可於香燭店購買），上香後在心中稟告：「觀音菩薩，弟子現在還庫，本利歸還，多謝觀音菩薩保佑。」最後將衣寶金銀連同借庫時取得的「庫錢」字條一同化掉即可。另外，還庫儀式可在家中或公司進行，毋須一定回到觀音廟的。



【認清宜忌】

1.借庫前一天及後一天，最好茹素，忌殺生。

2.出發前，宜以碌柚葉洗淨身體，更換乾淨整齊的衣服。

3.借庫時，忌衣着光鮮或穿金戴銀，更不可戴帽，以示尊敬。

4.祭品宜以素菜、生果為佳。此外，有個別廟宇嚴格規定可攜帶進廟的祭品數量，入廟前宜先問清楚。

5.參拜時要保持誠心，忌胡言亂語及帶有嬉戲之意。

6.借庫時，不要只顧個人利益，要有幫人的善心，可望善有善報。

7.祈願不可存有貪心之意，亦不可祈求違法及與世道相違背的願望。

8.因借庫的善信眾多，或會出現擠迫情況，謹記保持心平氣和，切勿推撞。



【借庫步驟】

1.預備觀音衣、招財寶牒、壽金、百解符、貴人符、元寶、香燭等借庫物品，可在廟宇購買。

2.跪在觀音像前默唸姓名與出生日期，並說出祈求甚麼，例如「弟子或信女XXX，祈求在己亥豬年獲到應得錢財，事事順境，懇求觀音大士開庫。」

3.誠心上香，並叩拜三次。

4.敲打廟內鐘鼓各三下（如廟宇設有鐘鼓）。

5.把借庫物品拿到化寶爐焚化。

6.依照指示，到「金銀庫」取利是。

7.再取生菜紅包，內有花生或蓮子等食物，最好全部進食，不要丟棄。

8.離開觀音廟前，再次向觀音許下承諾，年底回來酬神。把寫有借得金額的利是放於銀包內，貼身攜帶。



【借庫熱點】

紅磡觀音廟

地址：紅磡差館里18~20號



大坑蓮花宮

地址：銅鑼灣大坑蓮花宮西街



筲箕灣天后廟

地址：筲箕灣東大街53號