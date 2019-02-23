【三藩市直擊S10】超廣角有驚喜　拍片媲美GoPro

多鏡頭是Samsung Galaxy S10系列的重點功能之一，當中S10+便搭載了1,200萬像素遠攝、1,200萬像素廣角及1,600萬像素超廣角3組後置鏡頭，光圈值分別是F2.4、F1.5/F2.4及F2.2，並分別提供45°、77°及123°拍攝範圍。



小記在發布會後取得真機，當然不放過在三藩市街頭作攝力測試啦！先到當地著名景點金門大橋（Golden Gate Bridge）拍攝日景，這裏123°超廣角鏡頭完全發揮作用，影時毋須向後企，就能把整條橋及附近景物盡收鏡頭之內，而且相片邊緣沒有變形，效果叫人驚喜！



S10系列把AI場景辨識增加至30個，比Note 9更多。以上代S9+作為比較對象，會發現新機場景辨識的速度要快上不少，只是風景Mode下偶有演算過度情況，顏色明顯更鮮艷飽和。好處是奪目吸睛，但追求像真的話，還是把這功能關閉啦！



夜景方面，Samsung去年的Note 9時已予人大幅進步感覺，今代廣角鏡繼續支援Dual Pixel AF功能，並懂得隨環境而切換光圈。在繁華街頭，由於光源足夠，它會以F2.4光圈拍攝，反之走到較暗的街道，它則改用F1.5光圈，藉此令暗位變得明亮。



整體上相片沒有因為推光而過曝，雜訊壓抑不錯，細節得以保留。要留意反而是超廣角下快門會自動放慢，降低了清晰度。而提到清晰度，要讚一讚新機的「影片防震」功能，藉超廣角鏡頭去除畫面四邊的震動問題，實試快速Pan鏡，穩定性竟然接近GoPro，景物輪廓沒有走樣變形，令手機有更多可能性，例如當作車Cam使用都得。