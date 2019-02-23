PUMA x ADER ERROR第二回聯手　復古與未來完美結合

PUMA繼去年8月與韓國潮牌ADER ERROR聯手打造「FUTRO」系列，以色彩強烈、充滿未來感的設計吸引新世代潮人目光後，今季雙方再度聯手，推出以「Faster Than Youth」為主題的春夏聯名系列，來延續這復古與未來主義結合的概念。



球鞋系列特別挑選PUMA復刻RS系列鞋款、超人氣Platform女鞋、加州網球復古鞋California和復古科技潮履Cell為原型重塑5款令人耳目一新的聯名球鞋，當中以PUMA RS-1 ADER ERROR及PUMA RS-X ADER ERROR兩款復刻鞋型最為吸睛，鞋面使用麖皮、高質感皮革與網眼拼接包覆，並以米色、湛藍、艷紅、亮黃等四個顏色大膽對比搭配，加上復古厚實大底，是百搭又高顏值的老爹鞋。



服裝亦同樣吸睛，連帽外套以黑白及紅白撞色為主，凸顯復古街頭潮流；短袖Tee運用不對稱拼接創造錯位的視覺美感，撞色風衣外套則使用防潑水材質打造硬挺版型。還有不要錯過背囊、棒球帽及漁夫帽等潮流配飾。