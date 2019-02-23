三界五行：【猴】行為端正　逢凶化吉

生肖屬猴的人，流年雖然處於與太歲相害的位置，但是有福星高照，應該大有作為，命盤顯示，有福星、天廚、天德、玉堂、六害、劫煞、捲舌、絞煞，星象較為複雜。



「福星」是正能量很大的吉曜，即是五福臨門，根據《尚書•洪範》所載，五福就是長壽、富貴、康寧、好德、善終，可逢凶化吉。「天廚」是俸祿、衣食，是官祿之神，也是口福之神。「天德」是貴人星，居高臨下照耀。「玉堂」也是貴人星，令人頭腦清醒靈活，女貴人的助力更大。



「六害」，命理有六個相害的組合，第一組是丑午相害，第二組是子未相害，第三組是寅巳相害，第四組是申亥相害，第五組是辰卯相害，第六組是酉戌相害。但是，不必過分擔心，按照傳統婚嫁，這六組相害的生肖也可以通婚，只需小心擇日就是了。屬豬與屬猴相害，俗語說得好，合則兩利，鬥則兩害。屬猴的人，在豬年以和為貴，以忍為高，動土、嫁娶、立約、搬遷、安床、作灶、出行等大件事，小心擇日可保平安，小心駛得萬年船，另外，還須小心四肢受傷。「劫煞」，提示加倍留意保管財產，免招損失。「捲舌」，少說話，多做事，慎防口舌招尤。「絞煞」是小心被人牽連，惹上官非。因為這四顆凶星或多或少都有因果關係，雖然是天象示警，但人的因素第一，只要行得正，企得正，心術正，行為正，百毒不侵，六害難犯。實際應對方法，明續。（猴之一）



方向宇