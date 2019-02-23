【Food Stop】日本人開運食呢啲！

每個國家都有自己的新年習俗，但大家都着重講意頭，我「美食亭」勝在朋友多，朋友當中又不乏對飲食文化知之甚詳。如日本農曆正月非常重視「緣起」，即係好意頭嘅意思，習俗以外，食材也要具備好兆頭，於是搵來油麻地一間海鮮丼專門店主廚的老友許境佳師傅，揀選幾款代表性的食材講解一下。



「日本人極為講究食材的象徵性，正月盡量揀選好意頭的食材來討個吉利。 」如油甘魚被喻為「出世魚」，即指會按不同成長階段而有不同名稱，幼年期叫「Yazu」、中型叫「Hamachi」、成長後叫「Buri」（即鰤魚），寓意步步高陞，事業有成，出人頭地，再加上具有豐富DHA，對頭腦發展很有幫助，是當地極受歡迎的緣起食材之一。



此外，日本在喜慶日子必吃鯛魚，何解？有傳日本豐收之神「惠比壽」曾拿起鯛魚出現，令牠成為幸運魚的象徵，再加上鯛魚壽命長、全身紅噹噹，寓意吉祥又長壽。



至於其他食材如帆立貝外形似足帆船，故有一帆風順、事事順景之意思。伊勢海老的腰是彎的，感覺似老人家駝背，故有長壽之意，昆布的日文和「好開心」、「生小朋友」是同音，有喜悅的意思等，每種食材都有健康又幸運的意義，真係信不信由你，不過這些食材都出晒名好食，乘機大擦一餐也不錯。