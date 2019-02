Anteprima、MM6秋冬新貨　搶先上架

迎年愈來愈多品牌奉行See Now Buy Now政策,將Fashion Week時裝騷的服飾在騷後立即上架。即使不是全部上架,都會精選好幾件產品搶先發售。Anteprima同MM6 Maison Margiela,將剛於Milan Fashion Week FW2019發布的部分產品搶先發售。Anteprima的服飾屬品牌著名的針織冷衫,以馬海毛及羊先混紡織出格仔圖案,散發英倫風格。此外套於2月23日至2月28日期間,在品牌香港專門店限時限量發售。



MM6 Maison Margiela則推出See Now Buy Now Capsule系列,品牌精選了5款經典產品,以蓬鬆、柔軟、舒適和純白的形式呈現出一個全新抽象而又熟悉的着裝概念。5款產品包括圍巾、Tee、散銀包、狗仔鎖匙扣及日本包。此系列已於米蘭率先發售,而3月開始陸續於歐洲、美國、香港及日本登場。