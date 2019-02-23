Tudor x 余德丞　復古運動型男

人氣急升的余德丞近期活躍本地時裝界，經常參與不同時裝同鐘錶品牌活動，本身熱愛運動的他，同樣鍾情運動型錶款。「我自己比較鍾意運動型手錶， 因為由細到大都有戴錶習慣，我現在戴的錶都是比較簡單，自動款式，運動型錶款，可以顯示自己每天走了多少步，還可以睇到自己的睡眠質素及Check到心跳。」除功能以外，他亦覺得手錶可以記錄每一分、每一秒，更可以用手錶紀念一些重要時刻。



所以今次Dickson示範復古運動型款式的Tudor Black GMT手錶時，即時大讚好Sharp好靚。「我覺得這隻錶非常靚，一戴上手都好Sharp，有種愛不釋手的感覺。同我平時戴的運動錶比較當然是較為「贅」手少少，但以我這類沒有儲開手錶的人來說，可能是一個好好的入門款式去認識手錶。」



Tudor Black Bay GMT去年推出後即大受錶迷追捧，手錶採用酒紅x藍色的「百事圈」潛水錶圈設計，41mm直徑磨沙錶圈，採用特別的紅色「雪花」第2時區指針，搭載品牌自家MT5652自動機芯，有兩地時區顯示及瞬跳日曆，防水深度200m，可配襯不銹鋼鏈帶、赭棕色皮革錶帶及黑色織紋錶帶。