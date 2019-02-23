本日日本：呢部自動售賣機，前身竟然係……

日本一街都係自動售賣機，可以有幾特別呢？喺東京地下鐵銀座線溜池山王站，便於昨天設置了「世上僅此一部」的自動售賣機THE VENDING TRAIN！如此形容卻絕對無誇張成分，事關這台售賣SUNTORY旗下BOSS咖啡的機器，是利用引退的地下鐵列車「銀座線01系」改造而成！



簡單介紹一下該款列車，於1984年1月作為帝都高速度交通營團01系電力動車組開始行駛，2004年隨住營團民營化，被東京地下鐵繼承過來作為銀座線的車輛，於2017年3月1已全數退役。



有着如此身世當然成為話題焦點，化身售賣機的THE VENDING TRAIN本身也有不少特色，其外觀便隱約有銀座線01車頭車卡的味道，機身下方更有擬似前置燈，當顧客購買時更會亮燈！不過最搶眼還是機身掛有寫上「溜池山王」的目的地表示器，及有東京地下鐵的M字Logo。為了向該列車致意，機身還貼有列車的數字名牌，絕對落足心機。讓人驚喜的是，這部售賣機特設聲音功能，特登搵來東京地下鐵的4位現役車長錄製了如「請注意不要忘記拿零錢」等共5種的溫馨提示，親切感滿分。



為了讓大家進一步了解這部售賣機的故事，有關方面更同步公開了名為「工作、就是好啊。THE VENDING TRAIN」的片段，將這輛橫跨了昭和、平成兩個時代的列車，由「退職」到變為自動售賣機的「再就職」過程，以紀錄片的形式記錄下來，不過感動位係一班作為列車「同事」的車長，講出自己對「銀座線01系」的不捨，及見到「拍擋」化身為售賣機的喜悅，真係似足一套勵志片！