Berluti 19S/S Capsule：KVA操刀　經典變奏

由以往專注頂級皮鞋定位以至近年開拓出男裝成衣系列，並經歷過兩位設計師掌舵品牌，擁有過百年歷史的法國奢侈品牌Berluti一直在蛻變。今個春夏季度，去年入主品牌的創意總監Kris Van Assche就特別推出Capsule Collection，透過採用全新設計的「Berluti 1895 Paris」品牌標誌及融入嶄新元素重新演繹經典單品，令品牌的一貫奢華氣派得以保留，同時呈現出更年輕形象。



要活化一個百年品牌而不得失支持多年的舊主顧，絕不可能大刀闊斧將過往所有經典設計推倒，Kris Van Assche於男裝界趷立多年當然明白這個道理，所以對於品牌文化傳承深入探究，並作出全新解讀相當重要。系列除了有多款將全新「Berluti 1895 Paris」標誌運用到外套及衞衣單品之外，Kris Van Assche亦為多個標誌性設計帶來全新演繹，當中招牌皮革工藝Patina古法染色一直都是顏色從內到外由淺漸變深色，今季則推出Reverse版本（皮革顏色改為從內到外由深漸變淺色）並運用到不同皮革單品之上。



以往大多數以刻印方式呈現於皮革上的Scritto書寫圖紋，新季度中就被放大並加入不同色彩成為搶眼印花圖案，配搭到各款上衣、外套及背囊當中。另外以創辦人Alessandro Berluti及普普藝術家Andy Warhol命名的經典鞋款Alessandro及Andy Loafer亦同樣被換上厚底設計，配合Capsule Collection各款運動服飾及全新推出的Gravity Sneakers，成功為品牌塑造出煥然一新的男裝形象。



模特兒：Youri、Bastian@Primo

化妝：Chris Lam

髮型：Sammy