順Phone快遞：評分公布！Galaxy S10+攝力最強？

Samsung新機王Galaxy S10系列啱啱先發布，但轉頭相機評測網站Dxomark已經完成Galaxy S10+的相機測試兼且出埋簡單報告。備有3後置鏡頭的Galaxy S10+相片部分獲114分，影片部分獲97分，總得分109分，與出名影相靚的Mate 20 Pro、P20 Pro同分，並列排行榜首位，比起同期發布、107分的小米9以及105分的iPhone XS Max更高分。最驚喜是自拍評測部分，Galaxy S10+獲得96分，榮獲排行榜首位，打贏並列第2位、獲92分的Pixel 3以及同廠出品Galaxy Note 9。睇番Dxomark分數，其實Galaxy S10+無論拍攝、自拍都排首位，拍攝效果的確令人期待！



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