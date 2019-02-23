征選遊：北海道星野TOMAMU 同粉雪玩遊戲

北海道粉雪馳名世界，於適合一家大細的星野TOMAMU度假村玩幾天，當然也不要執輸。據知，度假村內備有29條雪道，包括11條為初學、14條中級和4條高級，並由1條吊車和5條纜車連接。(度假村每晚房租：1泊朝食付2人1房每位￥8,800，約HK$607起)



大家可於The Tower和RISONARE兩個地方租借裝備，以及網上預約中、英、日或韓語導師(全套裝備：￥14,000，約HK$994）/日、兩小時指導班：￥5,000，約HK$355起)。至於想順道欣賞風景的，可乘雲海覽車（Unkai Gondola）登上1,200米的霧冰平台，或者於附近新落成的Cloud Walk展望台欣賞周邊群山美景。怕力有不逮的，則可乘坐TowerExpress，於970米的Tower Mountain高空觀賞Tomamu度假村景色也是不錯選擇。



滑雪場

營業日期：12月1日至4月1日

纜車運行時間：9:00am~4:00pm、4:00pm~6:00pm

纜車費用：￥5,400（約HK$383）/日

註：租用裝備和纜車票日子愈多愈便宜，並備有個別裝備租用



星野TOMAMU度假村

地址：北海道勇拂郡占冠村字中TOMAMU

網址：https://www.snowtomamu.jp/winter/cn/