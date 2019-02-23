【地靈人美】美女勇闖山梨挖泥去！

近年香港有好多大型基建建造得如火如荼，所以唔少人都見建造、工程行業好景而轉型做地盤工、建築工，不過喺日本，呢個行業似乎唔係咁吃香，否則專門招聘此類行業工人嘅網站「jobken.jp」要出動到美人計吸引工人嚟打工呢？早前日本寫真界陽光巨乳美人鈴木富美奈應網站邀請，進行咗一次駕駛挖泥機工程體驗，富美奈就膽粗粗咁去到山梨縣一個地盤，嘗試一下駕駛挖泥機同推土機嘅滋味。由於網站正逐步公開富美奈如何駕駛重型工程械器，所以富美奈有冇雞手鴨腳闖禍就仲未知，但係過程有專業指導員從旁協助，相信富美奈同周邊人口應該冇性命之虞。富美奈呢位甜姐兒身材一絕，胴體豐滿又充滿健美感，近期除咗喺寫真界持續活躍，亦有好多其他發展，例如擔任書評人以及演出舞台劇等，認真多才多藝！



山梨縣要請咁多地盤工，唔知係咪同當地多山的地勢有關呢？山梨縣內有很多山，包括南邊的富士山、西部的南阿爾卑斯山、東部奧秩父山地和北部的八岳，四周被海拔2,000米以上的群山所環繞，這在日本是相當少見的。因此當地不少名勝亦與山有關，除了富士山之外，還有御岳昇仙峡，這條溪谷早於1953年已被列為國家特別名勝，絕對值得一遊。

