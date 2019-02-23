【決性11點】中女絲襪谷：暗號係......
2019年02月23日 22:30
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【決性11點】中女絲襪谷：叫外賣要暗號？
「求救~我男友send咗啲數字畀我，我完全唔明！」肥比
「咩數字呀？」艾美美
「518420」肥比
「佢戶口存款？」Joe君
「唔似掛?」肥比
「無咁多定咁少呀？」阿田
「唉~其實佢喺情人節嗰日send畀我，話我估到就畀份禮物我，今日deadline啦」肥比
「估咁耐?咁豬架你？」阿田
「你知答案？」肥比
「咁我又唔知喎」阿田
「我知！係...我一輩子愛你」艾美美
「咩X嘢?波斯密碼？」Joe君
「波斯?摩斯呀？」艾美美
「一Q樣啦」Joe君
「咁你都識？」阿田
「幾廿年前好興架~」艾美美
「哦~嗰啲咩1314 一生一世？520我愛你之類」阿田
「茅錯~」艾美美
「咁搞笑嘅」肥比
「in 55!W ! 知唔知係咩？」艾美美
「好似有套戲講過！」肥比
「i miss u 囉~」阿田
「係呀係呀」肥比
「真係唔知！ 男人興呢啲！」Joe君
「有啲男人好浪漫嘅~」阿田
「唔X係呀?我淨係聽過啲男人啲古惑嘢。」Joe君
「例如呢？」肥比
「將啲電話入面嘅女人名改晒男人名囉！」Joe君
「唔係掛？」肥比
「我有個FD好鍾意用暗號叫外賣」Joe君
「叫外賣用暗號？」阿田
「係呀~羅宋湯呀、pizza呀~kimchi呀~」Joe君
「唔明喎」肥比
「咪即係叫俄羅斯妹、意大利妹同韓妹囉~」Joe君
「 咁陀地呢?」艾美美
「魚蛋粉囉」Joe君
「仲以為係豬扒添~」阿田
「留番你吔囉」Joe君
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