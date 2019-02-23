【決性11點】中女絲襪谷：暗號係......

「求救~我男友send咗啲數字畀我，我完全唔明！」肥比

「咩數字呀？」艾美美

「518420」肥比

「佢戶口存款？」Joe君

「唔似掛?」肥比

「無咁多定咁少呀？」阿田

「唉~其實佢喺情人節嗰日send畀我，話我估到就畀份禮物我，今日deadline啦」肥比

「估咁耐?咁豬架你？」阿田

「你知答案？」肥比

「咁我又唔知喎」阿田



「我知！係...我一輩子愛你」艾美美

「咩X嘢?波斯密碼？」Joe君

「波斯?摩斯呀？」艾美美

「一Q樣啦」Joe君



「咁你都識？」阿田

「幾廿年前好興架~」艾美美

「哦~嗰啲咩1314 一生一世？520我愛你之類」阿田

「茅錯~」艾美美



「咁搞笑嘅」肥比

「in 55!W ! 知唔知係咩？」艾美美

「好似有套戲講過！」肥比

「i miss u 囉~」阿田

「係呀係呀」肥比



「真係唔知！ 男人興呢啲！」Joe君

「有啲男人好浪漫嘅~」阿田

「唔X係呀?我淨係聽過啲男人啲古惑嘢。」Joe君

「例如呢？」肥比

「將啲電話入面嘅女人名改晒男人名囉！」Joe君

「唔係掛？」肥比



「我有個FD好鍾意用暗號叫外賣」Joe君

「叫外賣用暗號？」阿田

「係呀~羅宋湯呀、pizza呀~kimchi呀~」Joe君

「唔明喎」肥比

「咪即係叫俄羅斯妹、意大利妹同韓妹囉~」Joe君

「 咁陀地呢?」艾美美

「魚蛋粉囉」Joe君

「仲以為係豬扒添~」阿田

「留番你吔囉」Joe君

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