【決性11點】中女絲襪谷：暗號係......

2019年02月23日 22:30
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    【決性11點】中女絲襪谷：叫外賣要暗號？

    「求救~我男友send咗啲數字畀我，我完全唔明！」肥比
    「咩數字呀？」艾美美
    「518420」肥比
    「佢戶口存款？」Joe君
    「唔似掛?」肥比
    「無咁多定咁少呀？」阿田
    「唉~其實佢喺情人節嗰日send畀我，話我估到就畀份禮物我，今日deadline啦」肥比
    「估咁耐?咁豬架你？」阿田
    「你知答案？」肥比
    「咁我又唔知喎」阿田

    「我知！係...我一輩子愛你」艾美美
    「咩X嘢?波斯密碼？」Joe君
    「波斯?摩斯呀？」艾美美
    「一Q樣啦」Joe君

    「咁你都識？」阿田
    「幾廿年前好興架~」艾美美
    「哦~嗰啲咩1314 一生一世？520我愛你之類」阿田
    「茅錯~」艾美美

    「咁搞笑嘅」肥比
    「in 55!W ! 知唔知係咩？」艾美美
    「好似有套戲講過！」肥比
    「i miss u 囉~」阿田
    「係呀係呀」肥比

    「真係唔知！ 男人興呢啲！」Joe君
    「有啲男人好浪漫嘅~」阿田
    「唔X係呀?我淨係聽過啲男人啲古惑嘢。」Joe君
    「例如呢？」肥比
    「將啲電話入面嘅女人名改晒男人名囉！」Joe君
    「唔係掛？」肥比

    「我有個FD好鍾意用暗號叫外賣」Joe君
    「叫外賣用暗號？」阿田
    「係呀~羅宋湯呀、pizza呀~kimchi呀~」Joe君
    「唔明喎」肥比
    「咪即係叫俄羅斯妹、意大利妹同韓妹囉~」Joe君
    「 咁陀地呢?」艾美美
    「魚蛋粉囉」Joe君
    「仲以為係豬扒添~」阿田
    「留番你吔囉」Joe君
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