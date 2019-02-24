【心理測驗】落雨濕身　揀一揀知你性格

面對近日不時下雨的日子，如果思想較負面的人，或許會沒精打彩的說：「打波先嚟落雨，唔通連個天都唔鍾意我。」換作是思想較正面的人，則可能說：「聽日再打過，聽日一定會好天，因為希望在明天嘛！」如果是你，你又有何反應呢？

今次的心理測驗便以下雨天為主題，藉此窺探你的個性。其實雨過總會天晴，萬物總有其存在的規律與意義，所以下雨又何須擔心呢？





【Start】

問題：下雨天你最討厭哪裏被弄濕？



A.頭髮

B.鞋子

C.衣服

D.一點也不介意



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【解說】選擇好了嗎？可以看解說喇！

選擇A：外柔內剛

你是個外柔內剛的人。表面上，人們都覺得你很隨和；每次諮詢你的意見時，總是會淡然的說：「無所謂」、「跟大家意向」等。但其實你的內心，往往是想着另一回事。屬於精力旺盛行動派的你，對任何事情都有自己的想法，一旦遇上自己深信不疑的議題，更會變得滿腔熱血，為了達成夢想，從不計較要付出多少。



選擇B：隨遇而安

享受自主，不愛被別人束縛，只喜歡順其自然的生活，你是個隨遇而安的人，「活得好」是你畢生追求的人生目標。個性隨性樂觀的你，面對任何事情，總會先從好的方面思考，就算遇到挫折，很快也能振作起來，繼續作戰，恍如一隻永遠打不死的小強。



選擇C：自我強烈

自我價值觀強烈的你，非常重視自我感受，一遇到自己感興趣的東西，就會變得非常狂熱；但如果是自己不感興趣的東西，就算對未來的發展有多重要，你亦會置之不理。你很怕因外來因素的介入，而必須改變自己，所以有時表現得故步自封。



選擇D：追求刺激

為人理智的你，對事情總有一套獨特的看法，習慣以大刀闊斧的方式，解決任何問題，給人有勇有謀的感覺，同時你也是個喜歡追求刺激的人，不過卻害怕獨處，熱愛群體生活，形成你擁有八面玲瓏的社交手婉，善於與人建立和諧的關係，別人也頗崇拜你。