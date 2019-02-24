群星拱照 慶賀TOTAL SWISS香港區擴展業務

TOTAL SWISS貴為全球第一間及最具暢銷力的細胞完全元素國際公司，自2010年1月創立以來，品牌在短短幾年內已在16 個國家及地區迅速發展，提供最適合亞洲人體能狀況的細胞營養。



總結2018年，TOTAL SWISS香港分別在5個不同界別，榮獲8個專業獎項，包括：慈善界別榮獲慈善活力肝健行團體感謝狀及慈善籌款冠軍；銀行界別榮獲中銀香港環保優秀企業；教育界創辦人王文欽博士榮獲院士名銜、香港區總經理黃嘉尹小姐和集團品牌分別榮獲諾貝爾學人系列的亞洲傑出女領袖獎和卓越品牌獎；金融界榮獲積金好僱主；傳媒界榮獲星級健康飲品品牌大獎，成績可喜可賀。踏入2019年，TOTAL SWISS業務更上一層樓，除了自置物業的尖沙咀星光行11樓辦公室及銷售據點之外，更於2019年2月23日起擴充至隔壁單位，公司規模在10年間擴展七倍，成績斐然，同時擴展後辦公配套更完善，為運作的會員提供更強的後盾，是日𨘋請多位星級嘉賓，包括國際名模陳嘉容、影視紅星石修、靚女主持利穎怡及新晉男神馮奕森，出席簡單而隆重的開幕儀式，一同慶賀TOTAL SWISS邁向十週年的同時亦標誌集團展開新一頁。



榮獲AMAC頒發 香港鑒定中心牌照

TOTAL SWISS另一值得慶賀的驕人成績，是取得由全國職業技能考試鑒定中心（AMAC）頒發的香港鑒定中心牌照。AMAC是國內擁有政府部門頒發職業技能鑒定執照的權威機構之一，其合法性和權威性是目前所有協會、學會、聯合會所不具備的。這顯示TOTAL SWISS在企業營運的國際化、標準化及規範化等方面，都通過了嚴謹的考核，為品牌建立更優良的信譽。



贊助體育項目 取諸社會用諸社會

除此之外，TOTAL SWISS一直十分支持體育發展，透過贊助不同的體育項目，傳揚注重健康和營養的信息，並且在體育界產生一股「摘金力量」。



品牌主力贊助支持的4項體育項目，包括跆拳道、空手道、乒乓球及花式溜冰，單在 2018年 已在多個國際性體育賽事，累計合共取得18個金牌、4個銀牌及8個銅牌，當中包括透過「亞運及奧運會金牌計畫」，成功協助7位空手道選手，打入2018年雅加達亞運賽獎牌賽，並且最終取得2金1銀2銅的輝煌戰績！



16國業務發展最新動態

現時TOTAL SWISS已在香港、台灣、澳門、中國、新加坡、日本、南韓、馬來西亞、印尼、汶萊、菲律賓、泰國、越南、緬甸、澳洲、紐西蘭，合共 16 個國家及地區銷售，產品深受用家愛戴。過去一年除了香港區的業務錄得可觀增長之外，同時，集團連續9年取得業績成長，並且在多個國家及地區亦發展迅速，



．中國：於北京王府井設立總部

．馬來西亞：喬遷擴展至LANDMARK現代化醫學大樓

．日本：在名古屋開設第3間分公司

．台灣：採取以鄉村包圍城市的社區深耕新戰略，據點從一線城市開拓至二線城市，包括板橋、南投草屯、彰化員林、斗六等



TOTAL SWISS旗下Fit Solution系列的3罐產品，包括「細胞營養元素」、「細胞能量元素」及「細胞礦物微量元素」，除榮獲各項國際認證外，同時獲頒「香港優質正印」殊榮，證明產品安全及質量獲得公認，給予消費者信心保證。



TOTAL SWISS

香港九龍尖沙咀梳士巴利道3號星光行11樓1129-1130，1133A，1133-1135室

電話： 3690 2001

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