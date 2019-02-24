老友狗狗：4點透視狗狗的交際能力

狗狗的交際能力是很多家長關心或煩惱的範疇。很奇怪的，我們接受到自己長大後變得慎選朋友、寧願宅在家也不願交際、對初相識的忍受能力愈來愈低，甚至開始愛狗多過愛人，卻總是期望狗狗永遠維持幼犬時的天真爛漫，期望牠和所有新舊相識都合得來，在社交場合像隻穿花蝴蝶、禮數得宜，既不過分興奮粗魯，也不自閉迴避，吠叫/低吼/嗡鼻/露齒更是萬萬不可。撫心自問，我們多少人又能做到這樣一等一的交際能手呢？



【隨年紀改變】

狗狗就像我們一樣，小時候總是比較容易和陌生的小朋友打成一片；當狗狗慢慢長大，有了自我個性與喜好，累積了一定社交經驗，便開始自成一套交友標準，未必再逆來順受，學會保持距離，甚至反抗。很多家長也跟我分享過這樣的故事︰狗狗小時候明明很愛交朋友，不論是上街、到狗公園或餐廳，總是逢狗必玩，但青少年期開始多了爭執，對朋友變得揀擇；也有些是發生過一兩次被狗狗攻擊的意外，或在狗酒店暫住一段時期後，開始討厭某類狗，或老遠已經激動撲叫。狗狗的交際能力不斷變化，通常到兩至三歳才穩定下來，總括來說，可分成以下4個程度︰



1.享受交際

絕大部分幼犬生來就是這樣，極度享受和同伴混在一起，也會主動尋求陪伴。牠們的世界大同而和平，即使不是同一胎、同一品種也能很快混熟，一起玩、一起進食、一起擁着睡。普遍也較能容忍其他狗狗的粗魯行為，被弄得不舒服的話，尖叫一聲或退後抖動一下，便平息干戈又再玩過！



2.寬容忍耐

大部分狗狗長大後很自然的便會來到「2」或「3」這狀態，仍然能和大部分同類和平相處，也會主動邀玩，但不再如以往般「爛玩」或「狗見狗愛」。牠們普遍擁有良好的溝通技巧與忍耐力，遇到了緊繃氣氛也懂自行化解，或按捺着不輕易發作。家長只需要提供適度看管與指引。



3.嚴格篩選

不少狗狗長大後變得挑剔，只與一群牠認可的朋友或舊相識玩耍，有特定的社交喜好，特別討厭某類狗狗或玩耍風格。玩耍時可能帶點霸道，像個風紀般要控制夥伴們怎樣玩耍，有時也會帶頭煽風點火；而且容忍力不太好，遇有狀況時，容易發脾氣。被繩牽着與同類相遇時，即使不是一觸即發，也不能靠得太近或嗅聞太久，否則會動怒發難。需要家長時刻監督及正面引導。



4.討厭社交

極少在幼犬裏出現，在成犬也不算太多。此類型狗可能完全沒有朋友，即使有也只得極少數（可能只是家中同伴）。牠們的交際能力很差，在社交場合時刻處於戒備狀態，不能靠得太近，上了繩碰到別的狗極易火花四濺，很大機會爆發衝突，極需要家長甚至專業人士的額外指導與耐性。



若家長能為毛孩慎選朋友、細心安排和觀察每次互動、協助調整距離、玩耍節奏與氣氛等，絕對可以幫助牠們改善交際能力。然而，有時即使家長做足100分，也不一定能避過遺傳因素的影響，確實有些品種或狗狗生來就是比較孤僻，不願也不善交際。不論狗狗處於光譜上的哪一端，家長的責任就是認識自己孩子，在適當時間介入協助。牠愛玩的便讓牠多和狗友玩耍，不愛社交的便帶牠獨個兒去遊山玩水，循序漸進的慢慢來，誰說一定要去狗公園才快樂呢？





莫家瑩

認證專業訓犬師 CPDT-KA®

HKDR 救狗之家教育及犬隻訓練經理

