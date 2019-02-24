名模陳嘉容：羊絨 x 香水　品味聯乘

Wine Pairing同Food Pairing大家就聽得多，大家可有想過香水同Cashmere（羊絨）都可以Pairing？名模陳嘉容（Eunice）的自家羊絨品牌Primée，最近跟香水店合作，破天荒推出羊絨x香水Pairing聯乘。Eunice說自己本身非常喜歡穿Cashmere羊絨服飾，喜歡其柔軟溫暖的質感。加上自己非常喜歡時裝同配搭服飾，所以去年決定創辦個人生活品牌，推出優質又價錢合理的羊絨服飾同生活產品。今次她跟Parfumerie Trésor合作，是因為大家都喜歡慢活的生活態度。



「因為我們兩個都有共同理念，就是慢活的生活態度。我覺得大家工作太急速，不是要大家好Hea、好慢地生活，是要慢慢去欣賞每一花、每一草、每一木的美感，好似香水一樣，要好有個人的『Touch』，聞到某一種味道時會即時知道自己好喜歡，這是一個個人品味的表現。Cashmere是優質的物料，我覺得一個是香水Sense（嗅覺）的感覺，而Cashmere就是Touch（觸覺）皮膚上的感覺，兩個都可以營造出個人的品味Style，所以今次就有這個聯乘。」



Pairing 1：Primée淡粉紅色羊絨披肩圍巾 x E.Coudray品牌Givrine香水

「這支香水少女味較重，其味道較甜，好Soft好溫柔，跟這條粉紅色披肩最夾，因為這條披肩的淡粉紅色好Soft、好滑、好少女，質感非常柔軟，是一個不錯的Matching。」



Pairing 2：Primée羊絨運動套裝 x Jovoy 品牌L'Arbre de la Connaissance香水

「此香水帶點無花果的香味，好Relax好悠閒，非常配襯我這套Cashmere Tracksuit。這套Tracksuit可以搭飛機時着，或是在家裏着，甚至是在寒冷天氣時在街外做運動着都沒問題。整體感覺好悠閒，所以我就這樣配對。」



Pairing 3：Primée黑色羊絨及喱士外套 x Jeroboam品牌Hauto香水

「這支香水帶晚香玉及菠蘿的味道，好有性感及型格的感覺。我襯了黑色飾以喱士的外套，完全配合到這種感覺。」



Pairing 4：Primée藍色樽領公羊袖上衣 x Isabey品牌Gardenia香水

「這支梔子花香水感覺好Girly、好Sweet，還帶點高貴，好配襯這件樽領公主袖上衣，好有皇室貴族的氣氛。」



Pairing 5：Primée羊絨披肩外套 x Bella Bellissima品牌No.3香水

「這支有琥珀及香草味的香水感覺好柔軟好舒服，我配襯了這件Shawl Cardigan。感覺好通透好Soft，還帶來好溫暖的感覺，所以我這樣Mix n' Match。」