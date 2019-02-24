盾之勇者成名錄　點解要歧視用盾的！？

異世界穿越冒險是近年日本動漫界最爆紅的題材，由輕小說改編為漫畫，最近更被動畫化的《關於我轉生變成史萊姆這檔事》就是當中表表者，而剛在日本播放的動畫《盾之勇者成名錄》亦是走異世界穿越冒險的大路橋段，但當中設定卻非常創新，主角不是好打又型仔的勇者，而是受盡歧視的悲劇英雄。《盾之勇者成名錄》原本是輕小說，推出後大受歡迎，其後被改編為漫畫，累積發行量已超過330萬本，乘勢於今年1月推出動畫版，動漫專家紫龍睇過後都大讚:「故事發展夠創新，主角不再是萬人景仰的英雄，反而受盡冷眼，但正因如此反而想追睇他之後怎樣成長。」



《盾之勇者成名錄》是Aneko Yusagi於2012年創作的小說，起初於小說網站中連載，因大受歡迎而在次年被書籍化。傳統上這類異世界穿越冒險故事，主角去到異世界後，很快就會成為戰鬥力強勁，或受盡世人讚頌的英雄，好像近期大熱的《關於我轉生變成史萊姆這檔事》，主角來到異世界之初，雖然只是魔物中最低級的史萊姆，但很快就升級至超強戰鬥力，亦召集了一班志同道合的同伴，成為一地的首領。相反《盾之勇者成名錄》的主角岩谷尚文就沒有那麼幸運了，本來是普通不過的大學生，意外被召喚到異世界，成為拯救世界的四位勇者之一，本應受到萬人景仰，但偏偏其他三位勇者分別是用劍、矛及弓箭等攻擊性武器，只有他使用防禦性的盾牌，因為攻擊力低，而被大家認定為無用勇者，其後更被人誣陷為罪犯而成為過街老鼠，連想找同伴一起冒險升級強化自己都做不到，萬念俱灰的尚文再也不相信任何人，只好買下半獸人（原作中稱為亞人）奴隸少女拉芙塔莉雅來成為自己同伴，起初只是想利用她來提升戰力，但兩人經過多次出生入死後，卻慢慢產生了感情。



《盾之勇者成名錄》的另一吸引之處，是設定上有很多向RPG遊戲借鏡的元素，例如尚文初到異世界，要靠打一些低級的氣球怪來升呢，當等級上升後，就可以開發出盾牌一些新功能，如變出由繩索製成的繩盾，可解出繩索來游繩下降，去到平時去不到的地方，或憑空變出靈氣盾，既可防禦亦能成踏腳點，跳過地面的洞穴，不單令戰鬥場面更豐富多彩，機迷欣賞時亦更易有共鳴。此外，招募同伴是RPG的王道元素，慢慢培養出強大而獨特的團隊是打這類遊戲的最大樂趣，《盾之勇者成名錄》當中就有極細緻的招募同伴設定，主角尚文知道自己只能用盾攻擊偏低，難以像其他勇者般積極打怪升呢，就買下半獸人奴隸少女拉芙塔莉雅，由她負責攻擊，自己專心防守然後齊齊升呢，隨着招募到更多同伴，尚文亦慢慢變成真正強大的勇者。