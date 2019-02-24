三界五行：【猴】只要努力　名利雙收

生肖屬猴的人有福星高照，又有玉堂、天德兩顆貴人星拱衞，今年事業運相當好，再加上喜逢天廚星，只要肯努力，一定名利雙收。至於成就大小，要視乎個人付出多少，一分耕耘，一分收穫，天公地道。捲舌星提醒你，不要只說不做，也不要只想不做，「少說話，多做事，坐言起行」，是你豬年大成功的座右銘。

財運相當好，福星逢天廚，有福兼有祿，打工仔正職和兼職都有很好回報，有興趣、有閒錢、有心水，也可以在穩健投資中獲利。做生意的會有新機遇，多動腦筋，大膽嘗試，去年的障礙和棘手問題，可望迎刃而解，經濟收益大大改善。俗語說，食得是福，着得是祿，天廚星既帶來財福，也帶來食福，引導你辛勤賺錢，也鼓勵你快樂消費，有錢賺有錢花，享受真正的人生幸福，而這種幸福，應該與鼓勵過你的親人、幫助過你的貴人分享，愈分享愈有福。

愛情運很好，未婚的猴男，在工作會遇到志同道合的異性有緣人，切勿錯過良機。交友運有好亦有壞，好的是，天德與玉堂帶來貴人；壞的是，捲舌帶來是非精。與親友有合作求財機會，但要堅守「人情還人情，數目要分明」的原則，而替朋友做保薦之前，應再三考慮。

福星帶來健康，即使有困擾多時的疾患，也可望痊愈，但六害的影響不可低估，戶外活動及天氣惡劣時，加倍小心安全。（猴之二）



方向宇