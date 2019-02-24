帶你認識　印度獨特手工藝品

去印度，除了觀光外，還有甚麼值得做？其實印度製造「India by hand」的各種獨特工藝品已經席捲世界各地，引起一鼓風潮。由於印度大部分手工藝品依然堅持以人手逐件設計與製造，所以尤其彌足珍貴。專程來到印度，不妨參觀一下它們的店舖和製作過程，最重要是趁機掃貨!



剌繡

印度人對美的追求可從她們的剌繡中體現，精美的印度刺繡更成為印度文明的象徵之一。印度刺繡聞名全球，這門精湛工藝現時身價不菲，亦是各大品牌爭相追捧的技術。印度刺繡可分為數種，風格截然不同，分別為次坎（Chikan）、甘塔（Kantha）、水煙（Shisheh）、戈塔（Gota）、卡素體（Kasuti）及扎多茲（Zardozi）等。女生記得試穿一下印度婦女的傳統服裝--紗麗 (sari)，感受印度另一面的奢華，漂亮程度絕對不比和服或韓服輸蝕。



串珠

跟印度剌繡相映成趣的還有印度串珠，不少印度剌繡上都會連帶超精細的串珠，增加層次感，顯出印度手工的極緻華麗。此印度式刺繡鉤針是一種專門的針法，只要手執一支小針刺一下就可快速把珠子釘緊在布料上，實在是令人嘆為觀止的高超技術。



瓷磚

印度街頭大大小小的建築都五顏六色，令人目不暇給，拍照效果一流，親眼看更為壯觀。當中不少宏偉建築也用上瓷磚作裝飾，那些瓷磚竟然都是全人手製作。工匠會按照設計草圖，逐小塊逐小塊打磨瓷磚，再砌成圖案，簡直就是藝術品啊 !



金泊

另一類印度建築不走彩色風格，而是走金碧輝煌奢華風。你知道嗎？那些「金碧輝煌」不是油漆，而是真金來的 ! 一片片比風還要柔軟的金箔，感覺很易碎，但印度工匠卻彷彿不費吹灰之力就可把它們貼上各種建築物或銅器上，帖服得如油上去一樣，這是印度魔法吧 ？



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