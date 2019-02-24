【Food Stop 】日式鐵板燒　點食至正宗

前幾日出名孤寒的朋友約我「美食婷」食鐵板燒，仲以為對方轉性，竟然捨得食媲美懷石料理的日式高級盛宴，點知原來只係去超市旁邊的開放式小店，雖然味道唔差，但始終唔夠正宗，識飲識食嘅我當然有少少失望，仲畀朋友話奄尖。冤枉呀大人，食得講究一向係我嘅宗旨，鐵板燒（Teppanyaki）本來就係最頂級的日本料理之一，由一位廚師專心服務一枱客人，用鐵板燒好食物之後會砌到靚一靚先畀客人享用，絕對唔係炒埋一碟再放喺客人面前咁簡單。



有次去柯士甸道西某高樓入面嘅鐵板燒餐廳食飯，行政總廚李志強師傅就同我分享，話日式鐵板燒好考大廚功力，如果驚黐底而加大量油去燒熟食物，不但油膩唔健康，仲會影響味道，所以只會加少許牛油或者橄欖油，火候亦要控制得宜，生熟程度剛剛好就唔怕煮唔熟又或者煮過龍乾爭爭。



另外，食材的先後次序都有規定，一開始當然先吃前菜，然後開始用鐵板燒熟蔬菜，再陸續品嘗海鮮、白肉與紅肉，由清淡到濃味層層遞進，食到七七八八最後來一碗炒飯，非常滿足。李師傅仲話，經驗豐富的鐵板燒大廚唔會成日用蓋冚着食物，就算煮蝦、鮑魚等海鮮都只需焗一焗就可以保持豐沛肉汁同彈牙口感。講到尾食鐵板燒最着重大廚與客人之間的交流，一邊享用美食一邊同大廚傾偈，食餐飯都學到唔少嘢。