廣島新熱點　紙鶴塔遊逛全攻略

紙鶴，是和平象徵，源於廣島原爆後，白血病女孩每天摺紙鶴祈願的感人故事。故2016年9月於廣島市「原爆屋頂」旁新落成的綜合型景觀塔，亦命名為「廣島紙鶴塔」，別具動人意義。這座集藝術設計、景觀、商場及辦公室元素的綜合大樓，旅客焦點必然是12樓的展覽館及頂樓（RF）的展望台。我們急不及待，乘升降機直登頂樓，因紙鶴塔高度有51.5米，從頂樓可俯瞰整個廣島市，令人如置身山丘之巔，故頂樓展望台名「廣島之丘」，其視野極之廣闊，三面景觀全無玻璃（只有玻璃圍欄），悠悠涼風從四面吹拂而來，感覺非常自然舒服！展望台建材主要為木，讓微風爽雜了木頭的清香，設計師三分一博志更刻意把它造成緩坡狀，即使人站後方，亦不怕被前方人阻擋視線，實在細心。



展望台還會按不同季節，舉辦不同活動，像我們來時它正進行冬季限定活動「Matinaka GLAMPING」，只要先經預約，來參觀者都可躲進溫暖的透明泡泡球內，邊吃着輕食烤麻糬，邊窩在軟腍的梳化上，欣賞壯麗的廣島的日夜美景；不過此活動至2月28日便結束，緊接而來會舉辦春季的活動，屆時「廣島之丘」會粉飾成綠草如茵，變得更春意盎然。說着說着，日落已悄然降臨，眼下廣島市華燈初上，展望台上火炬拂動，氣氛動人。人往後退一步，木柱與木柱間的風景，更如添上畫框，頗有風景畫意象呢。



而12樓展覽館則名為「紙鶴之場」，會不定期舉行著名藝術家及設計家展覽，廳中還有兩個體感型互動遊戲可玩，包括可把不同顏色紙鶴放感應盤上，會在屏幕上爆出不同形態的煙花；又或你在屏幕前做出各式動作，感應器都可把你「影象」化成萬千紙碎飛散。不過這層重點其實是摺紙鶴，參加者都可索取和紙一張，然後各自看枱上iPad的電子教學，一步步摺出紙鶴，最後獨自走進一狹小玻璃房，許過願後便可把紙鶴掉進高12層樓、以玻璃打造的「紙鶴之壁」中，我從壁頂看着紙鶴徐徐下落，如像消失天際，直往神明之處，想必心想事成吧。門票：成人1,700日圓，約HK$121/中學生900日圓，約HK$63/小學生700日圓，約HK$50）幼兒500日圓，約HK$36）

紙鶴投入費用：加付500日圓，約HK$36（如單獨購買須加付600日圓，約HK$43）



廣島紙鶴館

地址：廣島縣廣島市中區大手町一丁目2番1号

開放時間：展館 10:00am-7:00pm / 1F餐廳 10:00am-9:00pm

官網：http://www.orizurutower.jp/zh-CN/



鳴謝：JNTO日本國家旅遊局、2019日本香港觀光年