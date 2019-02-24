EOps NOISEZERO WV+　8小時長氣播歌

真無線耳機外形的骰輕巧，帶出街聽歌超方便，但受體積所限，不能裝置高容量電池，續航力一向麻麻，通常只可播歌3、4個小時，不想這樣，不如考慮EOps新推出的NOISEZERO WV+，引進超小巧的75mAh容量電池，能連續播歌8小時，同時附設有磁吸式充電盒，內置590mAh容量電池，可將耳機額外充電2次，將續航力提升至24小時，同時設有匆忙充電模式(Hurry Charge)，耳機只需充電約15分鐘，就可連續播放1小時45分鐘。雖然長氣得多，但耳機重量只有5g，長時間聽歌都不覺重。此外，內置了6mm全音單元，配合Supreme Bass技術，有效提升低頻震撼感。



為了簡化操作，引進Intuitive Touch觸控式操作系統，只需輕按任何一邊耳機的按鍵，即可切換播放、暫停、或接聽來電，更可連續按3下來啟動手機的SIRI或Google Assistant語音助理，靈活性極強。為了加強話音質素，左邊耳機設有數碼咪（Digital MEMS Microphone），配合雙耳聽式通話（Dual Earphones Listen Voice Call )，通話時左右耳機能同時聽到對方聲音。如在嘈雜環境通話，更可以只佩戴右邊的副耳機聽對方發聲，而除下左邊的主耳機把咪拿近嘴邊講話。此外，採用藍牙5.0技術，配合陶瓷晶片天線，令接收更穩定流暢，藍牙設定亦很簡單，只需與手機配對過一次，只需把耳機從充耳盒拿出，就會自動開機及連接，十分方便。

