【決性11點】如何讓你的愛情更順利？

可能你經常都會問，為何自己總是在情路上波折重重，走得如此艱辛？因為你根本還未明白自己的問題在哪裏，快點來Check一下吧！



Q：假設你走在森林中，突然愛神維納斯出現，要送你一款愛情糖果，你覺得她送你的是下面哪一款？



A.紅白士的糖

B.彩色鑽石糖

C.七彩星星糖

D.橙色圓形糖



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答案分析

A.過分矜持

其實你是一個心思很簡單的人，心裏所想的全都擺在面上，就連喜歡一個人也很容易被看穿，不過因為你太愛面子，死口不認，讓對方因你的態度而卻步。



B.口不對心

或許你曾經在感情中受過傷害，令你對愛情缺乏信心，為了保護自己，你刻意裝得冷漠刻薄，就算對方主動示好你也表現得若即若離，結果斷送大好姻緣。



C.太過天真

你對愛情的憧憬過分美好，這讓你有點脫離現實，你要求伴侶達到你的要求，但在你眼中所謂簡單的要求，其實有點強人所難，若找不到平衡點，下次你仍然會失敗。



D.不夠獨立

性格貪玩、任性的你，一直在找一個能讓你依賴的伴侶，但有時候過分黐身，會讓人覺得煩厭，是時候學習長大，獨立一點能讓人對你改觀。