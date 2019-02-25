貼心旅人：拒絕失禮！日本賞櫻禮儀注意

「哇櫻花呀！好靚呀！」是的是的，日本櫻花盛開時，確實極美，故此每年不少港人都會趁花季，專程飛去日本賞櫻。但因文化差異，近年「港燦」做出賞櫻失禮事也屢見不鮮。為己為人，大家出發前不妨先來了解日本賞櫻禮儀，拒絕失禮，做個文明賞櫻客。



（一）勿衰多手

來賞櫻的，相信都夢寐以求遇上「櫻吹雪」美景吧？不過要是遇不上，也千萬別動手去搖櫻花樹，自製櫻花紛飛浪漫！要知櫻花樹枝本就十分脆弱，日本人向來都對它愛惜有加，如為拍照而故意折損它，包括動手搖花、採花，都是十級討厭的，故切記勿衰多手。



（二）勿用膠墊

在櫻花樹下野餐，是最常見賞櫻活動，港人都習慣用可防水的膠墊，但很多日本人其實已改用較透氣的草蓆，因為不會妨礙樹根呼吸。大家鋪地墊時，也要注意別壓到櫻花樹樹根，更別坐在樹根上，最好跟樹幹保持一定距離。



（三）勿霸通道

在賞櫻熱點，往往都有劃分出賞花區，但因空間有限，不少人為佔好位，一般都會提早前來。大家要學會「霸位藝術」，別霸佔遠超實際須要的過多空間，也注意別霸佔通道，一定要在蓆與蓆間，留空間走動。



（四）勿造噪音

無論是日本人還是外國人，在野餐時都愛喝點酒，增添賞櫻雅興，不過日本人一般都很會「閱讀空氣」，習慣留意四周人感受，很少會放任喝醉，引發過多噪音，造成滋擾。其實只要時刻保持尊重他人的心，賞櫻時興之所至吭歌一曲，有時也未必會招來討厭的。



（五）勿留垃圾

在日本想找垃圾箱，絕不及香港容易，因為日本人都習慣把自己的垃圾帶走，不會為別人帶來困擾，尤其是在人多的賞櫻地點。故此記得自備垃圾袋，帶走自己垃圾，最後按日本人習慣分類棄置，那便功德無量了。